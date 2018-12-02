Konu uluslararası seyahat olduğunda bazı ülkeler, bazı ülkelerin vatandaşlarından vize isteyebiliyor.

Bir ülkenin gücü, genellikle, ülkenin pasaportunun kaç ülkeye vizesiz gidebildiğine bakılarak da anlaşılabiliyor. Ülkelerin pasaportlarının gücünü araştıran Passport Index; ülkeleri, pasaportlarının güçlerine göre sıraya koydu. Bu sıra oluşturulurken; ülkelerin pasaportlarının vize gerektirmeden gidebildikleri ülke sayıları dikkate alındı.

Açıktan Koyuya ~ Güçlüden Güçsüze

Bu yılın en güçlü pasaportuna sahip ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak açıklayan Passport Index, BAE pasaportuna sahip bir kişinin vize olmadan 167 ülkeye gidebileceğini belirtti. BAE 2016 Aralık ayında pasaport gücü olarak 26. sırada iken, 2017 Ekim ayında 4. sıraya yükselmişti. BAE'ni 2. sırada, vize olmadan 166 ülkeye gidebilen Singapur ve Almanya pasaportları takip ediyor.

Rusya Federasyonu pasaportu vize olmadan 116 ülkeye gidebilmesiyle listede, 38. sırada yer alırken; Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, 6 ay önceki 45. sırasını iyileştirerek, vize olmadan 115 ülkeye gidebilmesi ile listede kendine 39. sırada yer buldu. Kıbrıs pasaportu ise vize olmadan 157 ülkeye gidebilmesiyle listede, 10. sırada yer aldı. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.