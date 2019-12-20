Dünyanın En Güvenli Şnorkeli ile Tanışın: Orsen Airfresh

Fikirlere yatırım yapılmasını sağlayan İndiegogo'da bu kez dünyanın en güvenli şnorkeli yatırımcılarını bekliyor. Orsen Airfresh, su geçirmez telsizle birlikte çok sayıda özellik sunuyor.

İnternet ortamında projelere katılımcı finansman desteği sağlayan İndiegogo, bugüne kadar birçok yenilikçi ve akıllı ürünün piyasaya girmesine büyük katkılar sağladı. Bunun gibi ortamlarda ihtiyacınız olan tek şey orijinal bir fikir ve yatırım kısmı sizin için diğer insanlar tarafından yapılıyor.

İşte Orsen ve yeni ürünleri Airfresh şnorkel, İndiegogo’nun elinden çıkmayı bekleyen bir ürün daha olarak yatırımcılarını bekliyor. Orsen’in Airfresh şnorkeli, maske içinde temiz ve engelsiz hava akımı sağlıyor. Bunun dışında şnorkele eklenen portatif telsiz ile birlikte arkadaşlarınızla su altındayken iletişim kurabiliyorsunuz.

Airfresh şnorkeli, sürekli nefes verdiğiniz zaman biriken karbondioksit sorununa büyük bir çözüm sunuyor:

Maske içinde bulunan hava akımı sistemi, içeride bulunan karbondioksiti maskeden dışarı salıyor ve yerini temiz havayla dolduruyor. Yani maskeyi sanki hiç takmıyormuşsunuz gibi nefes alabiliyorsunuz. Bununla birlikte maskenin portatif bir telsiz ile birlikte geldiğini söylemiştik. Bu telsiz, su geçirmez özelliğe sahip ve bu sayede dalış yaptığınız kişilerle birlikte sürekli iletişim hâlinde olabiliyorsunuz.

Airfresh’in önünde bulunan cam, tam 180 derecelik görüş açısı sağlıyor. Ayrıca maskede bulunan aksiyon kamerası yuvası sayesinde kameranızı buraya yerleştirebilir ve kendi maceranızı kayıt altına alabilirsiniz.

Airfresh’in özellikleri yalnızca bunlarla da sınırlı kalmıyor:

İçerisinde bulunan tıkanma önleyici mekanizma, hava yolunun tıkanmasını önlüyor. Aynı zamanda sızıntı önleyici koruması sayesinde maske, güvenli ve sıkı bir şekilde yüzünüzde duruyor. Orsen’in Airfresh maskesi, 6 saatlik batarya ömrüne sahip. Bu şnorkeli taktığınız zaman su altındayken telefonunuzu Bluetooth ile Airfresh’e bağlayabilirsiniz. Böylece gelen çağrıları yanıtlayabilme ve müzik dinleme imkânına da sahip olabilirsiniz.

Yakın zamanda İndiegogo üzerinden yatırımcıları çekmeyi planlayan Airfresh’in İndiegogo sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. İndiegogo’daki kampanyaya şu an abone olursanız ürün çıktığında Airfresh’i %40 indirimli satın alabileceksiniz.