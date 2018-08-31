Dünyanın En Hızlı Drone'ları İstanbul'da Yarışacak

'Milli teknoloji hamlesi' hedefleri doğrultusunda 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Teknofest İstanbul, dünyanın en hızlılarının yarışacağı World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak.

Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3 Vakfı) yaptığı açıklamaya göre, vakfın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 20-23 Eylül'de gerçekleştireceği Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Dünya Drone Kupası'na da sahne olacak.

Teknofest İstanbul bünyesinde düzenlenecek Dünya Drone Kupası organizasyonuna, 25’ten fazla ülkeden toplam 64 sporcu katılacak. Böylece WDC, 250 km hıza erişebilen drone'lar ile dünyanın en iyisini İstanbul'un ev sahipliğinde belirlemiş olacak.

Türkiye Teknoloji Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü organizasyonunda meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda; pilotlar, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı drone'lar ile yarışacaklar.

Hız ve manevra yeteneği yüksek, tamamen kullanıcının kumanda kabiliyetine dayalı olarak tasarlanan araçların bulunacağı World Drone Cup’a ABD, Çin, Japonya ve Brezilya dahil 25 ülkeden toplam 64 sporcu katılacak.

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanında; havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve etkinliklerini ziyaretçilerine sunacak.

Katılımın ücretsiz olduğu festival, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir ülke ve topluma dönüşmesinde önemli bir rol oynamayı amaçlıyor.