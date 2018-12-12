Dünyanın En Hızlı Hayvanı Belli Oldu: Drakula Karıncaları

Drakula Karıncası olarak da bilinen mystrium camillae, akıl almaz hızıyla bilinen en hızlı hayvan olma rekorunu ele geçirdi.

Özellikle hayvanlar alemi söz konusu olunca boyut neredeyse tamamen önemini yitiriyor. Baş parmak tırnağı büyüklüğündeki Drakula karıncası da bunu ispatlar nitelikte. Yapılan yeni çalışmaya göre drakula karıncaları, gözünüzü açıp kapadığınız sürenin tam 5.000 katı hızında hareket edebiliyor.

Smithsonian Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yüksek hızlı kameralar kullanarak drakula karıncalarını incelemeye başladılar. Yapılan çekimlerde, karıncanın baskı anında antenlerini (mandrel) hareket ettirmesinin sadece 0.000015 saniye sürdüğünü belirledi. Özetle drakula karıncası, 0'dan 320 KM'ye sadece bir 'an' kadar hızlı çıkabiliyor.

Enerjiyi kaslarında depolayan bu canlılar, antenlerinin bağlı olduğu bir tür elastik yayla enerjiyi serbest bırakıyor. Bu sayede olağan dışı bir hızla hareket eden bu karıncaların düşmanları karşısında ciddi bir hız avantajı oluyor.

Ancak bilim insanları halen bazı konularda emin değiller. Nitekim bu tür bir canlının evrimsel gelişiminde bu kadar hızlı tuzak çenelerine ihtiyaç duymaması gerekiyor. Bilim insanları, drakula karıncalarını incelemeye devam ettikçe bazı soruların da cevabını alacağız.