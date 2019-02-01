Dünyanın En Hızlı Süper Bilgisayarı, Yapay Zeka Rekoru Kırdı

ABD Hükümeti tarafından oluşturulan yeni süper bilgisayar, yapay zeka işlem hızı açısından rekor kırdı. Projede Google ve Nvidia mühendisleri de yer aldı.

ABD’de yer alan pek çok teknoloji firması, yapay zeka üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Google ve Facebook’un son dönemde bu alandaki çalışmaları oldukça arttı. Her iki firma da daha zeki yapay zekalar üretip kullanmanın peşinde.

Rekor kıran proje ise Tennessee’deki görece küçük bir tesiste geliştirildi. Summit adı verilen süper bilgisayar, diğer bütün yapay zekalardan daha hızlı işlem yapabiliyor. Bu sistemi kurmak için tam 27,000 grafik işlemci kullanıldı. Yapay zekanın derin öğrenme algoritması, bu grafik işlemcilerinin gücünü kullanıyor.

Projede görevli olan Nvidia mühendisleri, bu 27,000 kartın uyumlu şekilde çalışmasından sorumlu oldu. Google’dan gelen görevliler ise yapay zeka için TenserFlow kurulumunu gerçekleştirdiler. Google mühendisleri de bu şekilde gelişmiş bir yapay zekayı kendi şirket içi sistemlerine entegre etmeyi planlıyorlar.

Summit adlı cihaz, normal yapay zeka ağlarından farklı olarak, dağınık veri merkezleri üzerinde bulunmuyor. Bütün sistem bir arada bulunuyor. Sistemin kapladığı alan da oldukça geniş. Summit, iki tenis kortu büyüklüğünde alanı kaplıyor.

Yapay zekanın amacı ise iklim değişikliğinin etkilerini önceden hesaplamak ve olası doğal afetleri öngörmek. Yapay zekanın bunu yaparken ne kadar enerji harcadığı ya da yapay zekanın çalışması için temiz enerji kullanılıp kullanılmadığı ise bilinmiyor.

Google gibi firmalar, kendi yapay zeka için özel çiplerini üretmeye başladı. Google’ın 1000 yapay zeka çipi içeren ‘podları’ ise 100 petaflopluk işlem kapasitesine sahip olacak - bu da Summit’in hızının 10’da 1’i demek. Summit gibi yapay zekaların kullanımı ise zaman içerisinde artış gösterecek. Yüz yıllık iklim tahminleri yapmak mümkün olsa da bunu o süreçteki hava olaylarıyla birlikte yapmak, daha basit sistemler için imkansız. Lawrence Berkeley’den Prabhat (tek isim kullanıyor), “100 yıllık bir YouTube videonuz var diye düşünün. İçindeki bütün kedi ve köpekleri elle sayamazsınız.” diyerek sistemin işlevini açıklıyor.

Şaşırtıcı şekilde derin öğrenme algoritmalarına sahip yapay zekaların süper bilgisayarlarda kullanılması oldukça yeni bir yöntem. Kaliforniya Üniversitesi’nden Michael Pritchard, bu fikrin iklim değişikliği ile mücadele için doğru zamanda geldiğini söylüyor. Profesöre göre “Normal yollarla hesaplama yapılamayacak noktaya” gelinmişti.

Pitchard’ın grubu geçtiğimiz yıl yaptıkları çalışmalarda, derin öğrenme kullanan bilgisayarların hava tahminlerinde daha gerçekçi bulutlar oluşturduklarını ortaya çıkarmıştı. Böylece değişen yağmur döngülerinin desenini belirlemek mümkün olabilecek.