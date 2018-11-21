İçinizde adeta bir yarışçı ruhu var ancak buna uygun zamanınız yok mu? Lamborghini Urus ST-X konsepti tam size göre.

Urus ST-X, ulaşabildiği 305 km/s hızıyla görenleri hayran bırakıyor. Ağırlığının normale göre %25 daha az olmasıyla 0'dan 100 km/s'ye sadece 3.6 saniyede çıkan Urus ST-X, 0'dan 200 km/s'ye ise 12.8 saniyede ulaşıyor. Önceki tecrübelerini Urus ST-X'de birleştiren ve ortaya SUV konseptinde bir yarış arabası çıkaran Lamborghini; FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) onaylı yakıt deposunu ve özel yangın söndürme sistemini de Urus ST-X'e yerleştirdi.

Gücünü; 850Nm/480kW çift turbolu V8 motorundan alan Urus ST-X, 4 çeker iç aksam sistemine sahip. Arka tarafında geniş bir arka kanada ve altıgen tasarımlı eşsiz bir egzoza sahip olan Lamborghini'nin konsept aracı hakkında Lamborghini, aracın şu anlık her ne kadar konsept olduunu söylese de 2020 yılında piyasaya sürüleceğinin de altını çizmekte.

Aracın ön tekerleri 20 inç büyüklüğünde iken, arka tekerleri 21 inç büyüklüğünde. Bu da aracın yol tutuşunun artmasını sağlamakta. Aracın stock motoru dışındaki 6.5 litre V12 motorunu besleyebilmek için 12 adet hava kanalı bulunmakta. Vites bakımından Urus ST-X, tam otomatik 7 vitese sahip; üstelik manuel vites opsiyonu da yok. Lamborghini'den gelen bir açıklamaya göre ise Urus ST-X'de oldukça hafif materyaller kullanıldı ancak hangi materyaller oldukları açıklanmadı.