Japonya'dan Dünyanın En İnce Telefonu: KY-01L

Telefonu telefon olarak kullanacak olanlar için ideal bir alternatif Kyocera'dan geliyor.

Kredi kartları ve kartvizitler, cüzdanlarda paradan daha çok zaman geçiriyor. Bunların yanına şimdi Kyocera'nın KY-01L modelini de eklemek mümkün.

Şirketin iddiasına göre dünyanın en ince ve en hafif telefonu olan KY-01L, önümüzdeki ay yapılacak olan NTT DOCOMO'da yer alacak. Herhangi bir kamerası ya da uygulama dükkanı falan olmayan, temel telefon işlevlerini yerine getirmesi için üretilen bu modelde bir de internet tarayıcı bulunuyor. LTE bağlantısı, monochrome e-paper ekrana sahip olan cihaz, sadece 5.3 mm kalınlığında ve 47 gram ağırlığında.

Daha önce 2016 Moto Z de benzer bir incelik iddiasında bulunmuştu. Kamerasını saymazsanız 5.2 mm ile oldukça ince bir aletti. Kamerayı saymayan Motorola'nın mı yoksa kamera koymayan Kyocera'nın mı haklı olduğuna ise siz karar verin.