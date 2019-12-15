University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2019-2020 yılı için dünyanın en iyi 2.500 üniversitesini açıkladı. Paylaşılan listede Türkiye, toplamda 82 üniversite ile 6. ülke olarak yer aldı.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, dünyanın en iyi 2.500 üniversitesinin sıralandığı bir liste hazırladı. 2.500 üniversitenin sıralandığı bu listeye Türkiye’den 82 üniversite girmeyi başardı.

URAP’ın internet sitesinden duyurulan “2019-2020 URAP Dünya Sıralaması”, akademik performansa göre sıralanmış 2.500 üniversiteden oluşuyor. Dünya sıralaması hesaplamalarında makale ve atıf puanları hesaplanırken, bu makaleler arasından sadece etki değeri yüksek %75’lik dilime girmeyi başarmış dergilerdeki makaleler dikkate alındı.

Türkiye, pek çok ülkenin bulunduğu listede 6. sırada yer aldı:

Türkiye’den 82 üniversitenin girebildiği sıralamada ilk sıraya 389 üniversite ile Çin, ikinci sıraya 352 üniversite ile ABD ve üçüncü sıraya 141 üniversite ile Japonya yerleşti. Japonya’yı 137 üniversite ile dördüncü olarak Hindistan takip etti ve listede 105 üniversitesi bulunan İngiltere beşinci sırada yer aldı. Türkiye ise 82 üniversitesiyle İngiltere’nin hemen altında, altıncı sırada kendine yer buldu.

Türkiye’nin bu derece ile geride bıraktığı ülkeler arasındaysa Fransa, Almanya, İtayla, Güney Kore, Brezilya, İspanya, Kanada ve Polonya gibi ülkeler bulunuyor.

Türk üniversiteleri arasında listenin başında Hacettepe var:

Son yıllarda ülkemizde yayımlanan makalelerin, etki değeri düşük dergilere kaymasından dolayı 2019-2020 URAP Dünya Sıralaması’nda ilk 500’e girebilen herhangi bir üniversitemiz bulunmuyor. Bu noktada Hacettepe Üniversitesi, toplamda 2.500 üniversiteden oluşan listenin 534. sırasında kendine yer bulabildi.

Hacettepe’yi takip eden diğer Türk üniversiteleri ise şu şekilde:

534. Hacettepe

582. İstanbul Üniversitesi

698. İstanbul Teknik Üniversitesi

706. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

787. Ankara Üniversitesi

842. Ege Üniversitesi

884. Gazi Üniversitesi

894. Bilkent Üniversitesi

Dünyanın en iyi üniversiteleri:

Listede başı çeken dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında ise ABD’den 5, İngiltere’den 3, Kanada ve Fransa’dan 1’er üniversite bulunuyor. Bu noktada en iyi ilk üç üniversite ise şu şekilde:

1. Harvard Üniversitesi (ABD)

2. Toronto Üniversitesi (Kanada)

3. Londra Üniversitesi (İngiltere)

Paylaşılan listeye göre son yılların en hızlı yükselişini Çin üniversitelerinin yaptığını söylemek mümkün. 2011’de dünya sıralamasının ilk 100’ünde yalnızca 4 üniversite bulunduran Çin, 2019’da ise bu sayıyı üçe katlayarak toplamda 12 üniversitesini ilk 100’e sokmayı başardı.