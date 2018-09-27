Times Higher Education (THE) dergisi, her yıl yayınladığı 500 üniversitelik listenin 2018 ayağını paylaştı. Listede ülkemizden iki üniversite bulunuyor.

Yüksek öğrenimle ve üniversitelerle ilgili yayın yapan Times Higher Education dergisi, geçtiğimiz yıl yayınladığı 500 üniversitelik listenin 2018 ayağını bu ayki sayısında paylaştı. Geçtiğimiz yıl 5 üniversite ile yer aldığımız listede, bu sene sadece 2 üniversite ile yer alabildik.

Koç ve Sabancı Üniversitesi'nin ilk 500 sırada yer aldığı listenin, 1000 üniversitelik halinde ise 23 üniversite ile temsil edildiğimizi görüyoruz. THE'nın bu listeyi hazırlarken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne aldığını belirtmeliyiz.

Times Higher Education - Dünyanın En İyi 20 Üniversitesi

University of Oxford (İngiltere) University of Cambridge (İngiltere) Stanford University (ABD) Massachusetts Institute of Technology (ABD) California Institute of Technology (ABD) Harvard University (ABD) Princeton University (ABD) Yale University (ABD) Imperial College London (İngiltere) University of Chicago (ABD) ETH Zurich (İsviçre) Johns Hopkins University (ABD) University of Pennsylvania (ABD) University College London (İngiltere) University of California, Berkeley (ABD) Columbia University (ABD) University of California (ABD) Duke University (ABD) Cornell University (ABD) University of Michigan (ABD)

Irak'ın en büyük üniversitesi olan Bağdat Üniversitesi'nin ilk kez girdiği listede, en çok ABD üniversiteleri yer alıyor. ABD'yi Japonya ve İngiltere takip ediyor. Dilerseniz toplamda 1000'den fazla üniversitenin yer aldığı listenin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.