En İyi 6 CS:GO Takımı BLAST Pro Series İstanbul'da Kapışacak

Türkiye'de 6 milyon 400 bin aktif oyuncusu bulunan Counter-Strike: Global Offensive'in (CS:GO) ülkemizde düzenlenen uluslararası E-Spor turnuvası BLAST Pro Series İstanbul, 29 Eylül’de düzenlenecek.

Aralarında ülkemizi temsil edecek olan Space Soldiers’ın da bulunduğu 6 takım, 29 Eylül’de Ülker Sports Arena’da kozlarını paylaşacak. Space Soldiers'ın yanı sıra Astralis, Made in Brazil, Ninjas in Pyjamas, Virtus Pro ve Cloud9 kıyasıya mücadele için ülkemizde olacaklar.

6 takımın 'dünyanın en iyisi' ünvanına sahip olacağı kupa için ve 250 bin dolarlık dev ödül için kapışacağı turnuva öncesinde, turnuvayı Türkiye’ye getiren Impact34 CEO’su Bettina Kuperman’ın, Gaming in Turkey CEO’su Ozan Aydemir’in ve BLAST Pro Series Marka ve İletişim Müdürü Steen Laursen’in katılımıyla bir de basın toplantısı düzenlenecek.

BLAST Pro Series Turnuvası Bilet Fiyatları

1. Kategori: 160 TL

160 TL 2. Kategori: 135 TL

135 TL 3. Kategori: 110 TL

110 TL 4. Kategori: 90 TL

90 TL 5. Kategori: 65 TL

65 TL 6. Kategori: 50 TL

Turnuvanın resmi web sitesine buraya tıklayarak ulaşabilir, turnuvayı Ülker Sports Arena’da canlı izlemek için biletinizi buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.