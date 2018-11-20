Akıllı telefonda bulunan en iyi kameraya sahip Pixel 3 serisinde kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan bir hataya rastlandı.

Google’ın son amiral gemisi Pixel 3 ve 3 XL kullanıcıları son zamanlarda kameralarını felç eden bir hatadan şikâyetçiler. Şikâyetler ekim ayının sonunda gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar, başka bir uygulamadayken kamera uygulamasını açtıklarında boş bir ekran ile karşılaştılar.

Özellikle dünyanın en iyi kameralı telefonu olarak bilinen Pixel 3’lerde yaşanan bu sorun aslında göründüğünden çok daha büyük bir sorun. En nihayetinde telefonu almanızın başlıca sebeplerinden olan özelliklerden birini kullanamıyorsunuz. Bu sorundan kurtulmak isteyen Google Pixel kullanıcıları telefonlarını fabrika ayarlarına döndürüp tekrar başlattıklarında sorunun geçtiğini bildirseler de çözüm herkes için yararlı olmadı.

Kasım güncellemesi de sorunu çözmek için aranan kan değildi, hatta bazıları en başında soruna sebep olan şeyin güncelleme olduğunu iddia etti.

Ancak Google’a telefonlarını iade etmeye çalışan müşterilere sorunun donanımsal değil yazılımsal olduğu ve en yakın zamanda düzeltileceği bilgisi verildi ve iade talepleri reddedildi. Google’ın sorunun farkında olduğu ve çözümün geliştirme sürecinde olduğu da ayrıca bilinen konulardan.