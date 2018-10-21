Otomasyon günlük yaşantımız içerisinde yavaş yavaş hayatımızda yer almakta.

Yer aldığı sektörlerden veya iş alanlarından birisi de artık havalimanları. Büyük bir havalimanına indiğinizi düşünün ve terminal içerisinde yolunuza devam ederken içeride bulunan tek insanın bir gümrük memuru olduğunu. Asya'nın en yoğun uluslararası havalimanı yeni bir fikir uygulamaya başladı. Bu havalimanı Skytrax tarafından, geçtiğimiz altı yıl boyunca dünyanın en iyisi seçilen Singapur'a ait Changi Havalimanı.

Evet, üstteki fotoğraf da bu havalimanına ait. Changi Havalimanı, geniş otomasyon hedefini takip ederek geleceğin havalimanı botlarını test etmeye yönelik yeni bir terminal inşa etti. Kargodan, giriş turnikelerine, temizlikten, kontrol kulesinin yaptığı tüm işlere kadar yalnızca robotların olduğu bir havalimanı düşünün. Merak etmeyin, gümrük memurlarının yerini şu an için henüz alamıyorlar.

Changi Havalimanının Terminal 4 olarak adlandırılan bahsettiğimiz alanı Ekim ayının başlarında kullanıma açıldı. Bundaki amaç, en büyük ve en otomatik yolcu terminallerinden biri haline gelmesi ve önümüzdeki on sene içerisinde açmayı planladığı Terminal 5 açıldığında ona yardımcı olması. Terminal 5, 50 milyon yolcuyla başa çıkabilecek büyüklükte bir terminal olacak. Singapur, otomasyon konusunda başarılı olmak için bazı nedenlere sahip. Bunların arasında yerel halkın içerisinde, bu tür temizlik, bagaj taşıma ve gıda ambalajlama işlerinde çalışabilecek yeterlilikte istekli kişi bulunmaması var. Ayrıca çevredeki ülkelerle de rekabet etmek zorunda.