Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Caltech laboratuvarları, hem eğlenceli hem de akılları zorlayan bir oyun geliştirdi. Oyun farklı kılan ise DNA ile oynanması.

Caltech Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışma, tüm dünyanın gözlerini bir anda üniversitesi laboratuvarlarına çevirmesine neden oldu. Nanoteknoloji üzerine araştırmalar yapan bir grup bilim insanı, bir kağıt bir kalemle oynanabilen tic-tac-toe oyununu, DNA ile oynamayı başardılar. Önceki yıllarda DNA zincirlerinde küçük değişikler yapılarak, moleküler boyuttaki robotların davranışları kontrol edilebiliyordu ancak bu kadar büyük kontrol sağlanabilen bir çalışma daha önce yapılmamıştı.

Nanoteknoloji sayesinde, DNA zincirini baştan düzenleyerek çok küçük boyutlardaki parçacıkların görünümlerini kontrol edebildilerini ifade eden ekip, bunu geleceğin teknoloji olarak nitelendirdi.

"Dünyanın en minik oyunu" şeklinde esprili bir de gönderme yapan ekibin çalışması gelecek için büyük umut vadediyor. Nanoteknolojinin bu boyutlarda kontrol edilebilmesi, yeni nano makineler üretilip, bunların hatasız bir şekilde kontrol edilebileceğinin bir göstergesi. Yani gelecekte, bilgisayarınızda bir problem yaşandığında siz bilgisayarınızı kapatmadan sorun bulunup giderilebilir veya bir seyahat esnasında hafızası dolan fotoğraf makinenizin hafıza kartı, kolaylıkla bir başkasıyla değiştirilebilir. Kısacası geleceğin tamirat, yenileme ve güncelleme işlemleri nanoteknoloji sayesinde çok çok basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir.