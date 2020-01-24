Dünyanın En Küçük Parasının Üzerinde Albert Einstein Olacak

İsviçre, perşembe günü dünyanın en küçük madeni parasını üreteceğini duyurdu. Dünyanın en küçük madeni parasının üzerinde Albert Einstein’ın dil çıkardığı ünlü fotoğraf olacak. Koleksiyon amaçlı üretilecek para o kadar küçük ki, her para ile beraber bir de büyüteç verilecek.

İsviçre devletine ait Swissmint, dünyanın en küçük madeni parasını üreteceklerini duyurdu. Swissmint tarafından üretilecek koleksiyon parasının üzerinde Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein’ın ünlü dil çıkardığı fotoğrafı olacak.

Swissminmt tarafından üretilecek para, 2.96 milimetre ve yalnızca 0.063 gram olacak. Koleksiyon amaçlı üretilecek para, bir İsviçre frangının dörtte biri değerde olacak. Ancak üretilen madeni para, 205 dolar (yaklaşık 1220 TL) fiyatla satılacak. Einstein’ın sempatik fotoğrafının basılı olacağı koleksiyon parası, küçüklüğü nedeniyle bir büyüteçle beraber meraklılarına satılacak.

Koleksiyon amaçlı üretilecek Albert Einstein'lı madeni para, 205 dolara satılacak

Swissmint, İsviçre’de para basma işinden sorumlu olan devlet kurumu. Swissmint, resmi para basımının yanında koleksiyon amaçlı olarak da para basıyor.

Kurum bundan önce de İsviçre doğumlu tenis yıldızı Roger Federer’in fotoğrafının basılı olduğu bir madeni para basmıştı. Hayatta olan birinin ilk defa fotoğrafının basıldığı Roger Federer hatıra parası, aralık ayında satışa çıktığında 33.000 adet satıldı.