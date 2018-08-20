Sizi Mipy ile tanıştıralım. Dünyanın en küçük yapay zeka destekli işlemcisi olarak tanınan bu çip, aynı zamanda dünyanın en düşük maliyetli yapay zeka destekli işlemcisi olarak nam salıyor. Peki Mipy ne için tasarlandı?

Günümüz akıllı telefon ve bilgisayar işlemcilerindeki en yeni teknoloji yapay zeka yazılımları için ayrılan özel işlem birimleri olsa gerek. Örneğin bir akıllı telefonun yazılımlarla yapay zeka özellikleri çalıştırması mümkünken, bu işlemleri yüksek performansla kısa sürede yapması için söz konusu birimlere ihtiyacı var. Yapay zekalar çoktan hayatımıza girdiler ve onları anlamak, işlemcilerin doğasını çözmekten geçiyor.

Tayvan Ulusal Pedagoji Üniversitesi’nde görevli olan bir grup araştırmacı, Mipy isimli bir yapay zeka işlemcisi geliştirdiler. Şimdi biraz şaşırtıcı gelecek, ancak bu işlemcinin maliyetinin sadece 1 dolar olduğunu söylememiz gerek. Yani dünyanın en düşük maliyetli yapay zeka işlemcisiyle karşı karşıyayız.

Mipy, ev aletleri, reklam panoları, arabalar, güvenlik sistemleri, endüstriyel makineler, görüntü işlemcileri gibi pek çok alanda kullanılabilir. Boyutlar açısından ise ondan daha küçük bir yapay zeka destekli işlemcinin bulunmaması büyük avantaj. Herhangi bir baskılı devre kartına kolayca yerleştirilebilen Mipy, önümüzdeki yıllarda pek çok alanda yaygınlaşacak.

Günümüzde Amazon Echo ile Alexa asistanı ve Google Home gibi sistemler, en gelişmiş yapay zekaların insanlarla etkileşim kuran bilindik yüzlerinden ibaret. Yapay zeka denilince aklınıza robotların gelmesi çok doğal, ancak her şeyden önce çipler ve kısa sürede bilgi işleyen elektronik merkezleri düşünmek gerekiyor.

Mipy gibi işlemciler sayesinde yapay zeka destekli cihazların, aklınıza gelmesi oldukça güç olan çeşitli alanlarda kullanılması bekleniyor. Ucuz, kolay ve erişilebilir bir teknoloji, tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmek üzere.

2018 boyunca Apple ve Google gibi devlerin akıllı telefon bağımlılığına karşı savaş açması, aslında kendi topuklarına sıktıkları anlamına gelmiyor. Eğer onlar bu şekilde rahatça konuşabiliyorlarsa, yakında bağımlı olacağımız yeni teknolojileri görmemiz an meselesidir.