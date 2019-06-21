  • Dünyanın En Nadir Balinalarından Birinin Şarkısı Kaydedildi

Dünyanın En Nadir Balinalarından Biri, Şarkı Söylerken Görüntülendi (Video)

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Dünyanın En Nadir Balinalarından Biri, Şarkı Söylerken Görüntülendi (Video)
Nadir görülen balina türlerinden biri, deniz biyologları tarafından ilk kez şarkı söylerken görüntülendi.

Balinalar, iletişim kurmak için belli bir frekansta sesler çıkartır. Bu seslere sık sık balinaların şarkısı denir. Doğu Kuzey Pasifik Sağ Balinası olarak adlandırılan ve çok nadir görülen bir balina türünün şarkısı ilk defa kaydedildi.
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Balina şarkılarını kaydetmek zaten zordur çünkü balinalar her zaman ‘şarkı söylemez’. Genelde kısa, belli bir amacı olan sesler çıkartırlar. Nadir bir türün şarkısını kaydetmek, haliyle daha uzun sürdü. İlk olarak 2010 yılında yapılan çalışmalarda, ses dalgalarının kayıtlarında ortaya çıkan şarkının gözlemlenmesi için ise yıllarca gözlem yapılması gerekti.

Araştırmayı yapan NOAA adlı organizasyondan biyolog Jessica Crance, aynı şarkıları 2017 yılının yaz ayları boyunca duyduklarını, en sonunda şarkıların geldiği bölgeyi belirlediklerini ve balinaları görüntülediklerini söyledi. Crance, bu türden bir iletişimin, sağ balina ya da siyah balina olarak adlandırılan türlerde daha önce görülmediğini belirtiyor.
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Crance, sekiz yıllık süreçte dört farklı şarkıyı, beş farklı yerde gözlemlemeyi başardı. Gözlemler, Alaska’nın güneybatısında, Bering denizinde yapıldı. Araştırmacılar, bu balinaların neden şarkı söyledikleri konusunda ise kesin bir açıklama yapamıyor. Bu canlılardan yalnızca 30 kadar bulunuyor. Şarkıların genel olarak çiftleşme amacıyla söylendiği düşünülüyor. Sayısal olarak az olan bu canlıların uzun şarkılarının, eş bulmalarında yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Kaynak : https://www.geek.com/news/song-of-one-of-the-worlds-rarest-whales-recorded-for-first-time-1792772/
Etiketler: balina
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