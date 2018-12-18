Önemli Şirketler Haftada 4 Gün Çalışma Sistemine Geçiyor

Tüm dünyada standart olan 5 veya azami 6 günlük çalışma sistemi, çok yakın zamanda baştan sona değişebilir. En azından bazı ülkelerde.

Son dönemlerde bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, hafta sonu tatilinin 3 güne çıkarılmasının verimliliği artırdığı ve çalışanların motivasyonunu gözle görünür oranda yükselttiğini ortaya çıkardı. Çalışanların tükenmişlik sorununa çözüm getiren bu 3 günlük tatil formülü, bazı büyük şirketler tarafından hayata geçmeye başladı.

Çalışma şartlarının ferahlığı ile bilinen Yeni Zelanda'nın en büyük şirketlerinden Perpetural Guardians, 2018'in başından beri hafta sonu tatilini üç güne çıkardı. 230 çalışan ile başlatılan ve 8 haftalık pilot program olarak uygulanan deneyde, stres seviyesinin azaldığı, şirkete bağlılık ve çalışma disiplininin gözle görülür oranda artış gösterdiği saptandı. İş verimliliği açısından ise artış veya azalma gözlemlenmedi.

36 yaşındaki şirket sahibi Jan Scuhlz-Hofen, cuma günü kendilerini arayan müşterilerin kendilerine ulaşamadığını, ancak bu durumu sorun etmeyerek olumlu bir geri dönüş sağladığını belirtti. Schulz-Hofen'ın açıklamaları şu şekilde:

"Beş gün çalıştığınız zaman daha fazla vaktiniz olduğunu düşünerek işleri ağırdan alıyorsunuz. Ara veriyor, kahvenizi daha yavaş içiyor, iş arkadaşlarınızla muhabbete dalıyorsunuz. Ancak eğer cuma gününüzü tatil yaparak geçirmek istiyorsanız işinize daha fazla konsantre oluyorsunuz ve daha hızlı, verimli çalışıyorsunuz."