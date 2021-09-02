Dünyanın En Pahalı Etlerinden Biri, 3D Yazıcıda Üretildi

Bir grup bilim insanı, dünyanın en pahalı etlerinden birini 3D yazıcı kullanarak üretmeyi başardı. 450 gramı yaklaşık bin 700 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan etin artık sentetik bir versiyonu da var.

Küresel iklim krizini sık sık tartıştığımız bu dönemde, iklim krizini en çok etkileyen sektörlerden biri olan hayvancılık endüstrisine alternatif çözüm arayışları için çalışmalar devam ediyor. Hayvancılık ve et endüstrisi karbon ayak izi en yüksek endüstrilerden biri ve son yıllarda beslenme şeklimizi değiştirerek bu durumun önüne geçebilmemizi sağlayacak adımlar atılıyor.

Bu konuda yürütülen araştırmalar kapsamında dünyanın en pahalı etlerinden biri olarak kabul edilen Wagyu bifteği 3D yazıcıda üretildi. 450 gramı yaklaşık bin 700 TL olan ve yetişkin bir ineğin ise yaklaşık 250 bin TL'lik devasa bir fiyata mal olduğu Wagyu eti, insan eliyle başarıyla üretildi.

Geleceğin besinleri:

Nature Communications'ta yayınlanan araştırmada, sığır uydu hücreleri ve yağdan türetilen kök hücreler olmak üzere Wagyu ineklerinden alınan iki tür kök hücre kullanıldı. Çalışmanın esas amacı, ete lezzet ve doku sağlayan; mermerleşme ya da sashi olarak bilinen; etin kas içi yağına benzer bir yapı oluşturmaktı.

Çalışmanın kıdemli yazarı Michiya Matsusaki, ''Bu teknolojiyi geliştirerek Wagyu bifteğinin güzel sashi'si gibi karmaşık et yapılarını yeniden üretmenin yanı sıra yağ ve kas bileşenlerinde ince ayarlamalar yapmak da mümkün olacak'' sözleriyle çalışmanın gelecekte ne gibi imkanlar sunabileceğine değindi. Bu tür çalışmalar sayesinde gelecekte damak tadına ve sağlık koşullarına uygun yapıda kişiye özel etlerin üretilmesinin bile mümün olacağı düşünülüyor.

Biyo-etlerin gelecekte masalarımızda en sık yer alacak besinler arasında olacağı tahmin ediliyor. Dengeli besin değeri, hayvanlara zarar vermeyen ve çevre dostu yapısı ve bakterilere karşı dayanıklı yapısı ile biyo-etin gelecekte hem çevresel felaketler karşısında hem de bakteri kaynaklı salgınlar karşısında elimizdeki önemli bir koz olacağı düşünülüyor.