Dünyanın En Pahalı OnePlus 6'sı 19 bin TL'ye Satışa Çıktı

Fransız akıllı telefon aksesuar markası Hadoro, karbon-alüminyum alaşımlı bir arka panele ve LED aydınlatmalı bir logoya sahip olan dünyanın en pahalı OnePlus 6'sını satışa sundu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, genel olarak amiral gemisi özellikleri orta seviye akıllı telefon fiyatına sunan cihazları ile tanınmaktadır. OnePlus 6 da bu konuda bir istisna teşkil etmiyor. Fakat bir Fransız akıllı telefon aksesuar markası olan Hadoro’nun tasarladığı bir OnePlus 6, uygun fiyatlı sıfatını üzerinden atmış durumda.

36 katlı karbon levhanın ile uçak sınıfı alüminyum ile birleşmesinden oluşan Aero Damascus Carbon adlı kompozit bir malzeme ile tasarlanan bu özel OnePlus 6, 3150 dolar (~19.000 TL) fiyat etiketi ile satın alınabilecek en pahalı OnePlus 6 unvanını ele geçirmiş durumda. Oldukça farklı bir görünüme sahip olan OnePlus 6’nın şık olmasa da hoş göründüğü söylenebilir.

Üstelik Hadoro’nun gerçekleştirdiği tek gelişme cihazın arka paneli değil. OnePlus logosunun altına bir LED panel yerleştiren şirket, bu sayede OnePlus logosunun tıpkı bir MacBook’taki Apple logosu gibi yanmasını sağlıyor. Herhangi bir akıllı telefon 19 bin TL değeri hak eder mi bilinmez ancak sağlam ve farklı bir tasarım arıyorsanız bu cihaz kesinlikle beklentilerinizi karşılayacaktır.