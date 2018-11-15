Dünyanın En Pahalı Pembe Elması 50,4 Milyon Dolara Satıldı

Eskiden Pink Legacy elması olarak bilinen, 19 karattan oluşan havalı ve pembe renkli bir elmas, Cenevre’de dün gece 50,4 milyon İsviçre Frangı; yani 50,2 milyon Amerikan Doları karşılığında ABD’li Harry Winston isimli kişiye satıldı.

Christie Müzayede Evi'nden yapılan açıklamaya göre pembe elmasın açık artırmada satılması sadece beş dakika sürdü ve karat başına 2,6 milyon doları aştı. Bu pırlantanın maliyeti, geçen yıl Hong Kong’daki karat başına 2,1 milyon dolara satılan pembe elmasın rekorunu kırdı. Pembe elmas, 50,4 milyon dolara (272 milyon TL) satıldı.

‘’Pink Legacy’’ elması daha önce Oppenheimer ailesine aitti. Yeni sahipleri tarafından yeniden isimlendirilerek bu ismi alan elmas, bundan 100 yıl önce Güney Afrika’daki bir madende bulundu ve 1920 yılında işlendi.

Christie Müzayede Evi'ne göre, Gemological Institute of America (Amerika Değerli Taşların İncelenmesi Enstütüsü) tarafından sınıflandırılan Fancy Vivid Pink elmasları neredeyse hiç duyulmamış ve 250 yıldan fazla bir süredir Christie Müzayede Evi'nin açık artırmasına kadar, bu türden sadece dört taş satışa çıkmıştı. ‘’Pink Legacy’’ gibi yüksek kaliteli renkli elmasların arzı giderek azalınca ve talep gittikçe artınca, bu taşların fiyatı dramatik şekilde artmıştı.