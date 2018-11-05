Dünyanın En Pahalı Şehirleri Listesinde Türkiye'den 5 Şehir

Dünyadaki farklı şehirlerin yaşam maliyeti endeksleri açıklanırken, Türkiye'den beş şehir de listede yer aldı. Bu şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Ajans Press'in Numbeo verilerini ve medyaya yansıyan haberleri derlediği çalışmasında farklı şehirlerin yaşam maliyetleri incelendi. Bu inceleme sonucunda yaşam maliyeti endeksleri açıklanırken, Türkiye'den 5 büyükşehir bu listeye girdi. Bu şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

En Pahalısı İstanbul

Endekse göre ülkemizde yaşam maliyeti en yüksek olan şehir İstanbul. İstanbul'un endeksi 44.73. Onu takip eden Ankara'nın yaşam maliyet endeksi ise 41.21. Bu sayı İzmir için 40.97, Bursa için 40.26 ve Antalya için 38.77 oldu.

Dünyanın en pahalı şehri, yaşam maliyet endeksinin 145,43 olduğu Hamilton oldu. Bermuda'nın başkenti Hamilton'u iki İsviçre kenti olan Zürih ve Cenevre takip etti.

Medyanın Gündemi Hayat Pahalılığı

Medya gündemi incelemesinde, 2018 yılında yazılı mecralarda 4163 hayat pahalılığı haberi yapıldığı belirlendi. Özellikle kurda ani ve hızlı artışların yaşandığı dönemde doğrudan etkilenen sektörlerdeki fiyat artışları bu haberlerin çıkmasına sebep oldu.