Estate Diamond Jewelry, sıra dışı bir tasarımla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Şirketin 18 ayar altından ürettiği topaç, üzerinde elmas işlemelere sahip ve tam 400 bin TL değerinde.

New York'taki kuyumcular tarafından üretilen dünyanın en pahalı topacı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Estate Diamond Jewelry tarafından özel olarak tasarlanan topaç, 70.000 dolar (yaklaşık 415 bin TL) değerinde. Elmas kaplı İbranice harflerle işlenen topaç, 4.2 karatlık bir elmas içeriyor.

18 ayar altından yapılan dünyanın en pahalı topacı 10,8 cm yüksekliğinde. Guinness'e göre harfler beyaz altından yapıldı ve 222 adet yuvarlak parlak elmasla kaplandı. Kuyumculara göre, Art Deco sanat tarzıyla yapılan topacın son tasarımı, şirketin sergi alanının birkaç bina yanında bulunan Chrysler binasından ilham aldı.

Estate Diamond Jewelry, 40 yılı aşkın süredir nadir ve klasik nişan yüzüklerini topluyor. Şirket, rekor kıran topacı duyurduğu blog yazısında, "Hanuka'nın ilham verici mesajı her zaman bizimle yankı buldu ve uçarı mücevherleri seviyoruz. Bu yüzden doğal olarak, koleksiyona eklemek için önemli bir antika topaç yaptık" dedi.

Topacı yapmak için eski topaç tasarımlarını araştırdığını belirten şirket, "Birkaç ay önce, koleksiyonumuzdaki klasik takıların sanatsal tasarımlarından esinlenerek, rüyalarımızdaki topacı kendimiz yaratmak istediğimize karar verdik. Bu yolculuğun ne kadar eğlenceli olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en pahalı topacının tanıtıldığı, Guinness tarafından paylaşılan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.