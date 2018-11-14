2009 yılından bu yana tüketici anketleri ile dünyanın en sade markalarını belirleyen Siegel+Gale, 2018 yılının en sade markalarını açıkladı.

Küresel marka stratejisi şirketi Siegel+Gale, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hindistan, Çin ve Japonya’dan 15 binin üzerinde katılımın sağlandığı bir çalışma ile 25 farklı kategoride 800 markanın tüketiciler üzerindeki sadelik-karmaşıklık algısını araştırdı. Tüketicilerin kullanımını en kolay buldukları markalar sade olarak nitelendirilirken, kullanımı zor olan markalar karmaşık olarak isimlendirildi.

Araştırma sonuçlarına göre dün çapında 137 milyon abonesi bulunan çevrimiçi akış servisi olan Netflix, 2018 yılı için dünyanın en sadece markası seçildi. Geçtiğimiz yıl listenin 4. sırasında yer alan şirket, son bir yılda artan popülaritesi ve iyileşen hizmeti ile birlikte tüketicilerin en kolay kullanımlı marka olarak seçmesini sağladı. Dünyanın en büyük arama motoru olan Google ise listenin üçüncü sırasındaki yerini korudu.

Liste ile ilgili açıklamalarda bulunan Siegel+Gale, Netflix’in yükselişinin sebebinin deneyim kolaylığına yorulabileceğini belirtti. Abonelerini reklam izlemek zorunda bırakmadan binlerce içerik ile baş başa bırakan Netflix, sunduğu hizmeti mümkün olduğunca anlaşılır ve basit hale getirerek kullanıcıların takdirini kazanıyor. Üstelik 2018 yılı sonuna kadar Netflix’te 1000 adet özgün içerik olması bekleniyor.

Siegel+Gale’in yapmış olduğu araştırma, yatırımcıları da yakından ilgilendiriyor. Zira 2009’dan bu yana yayımlanan en sade 10 şirket listesinde yer alan şirketlerin borsa performansı, birçok uluslararası endekste yer alan şirketlere göre %679 daha başarılı oldu. Siegel+Gale Küresel İş Analizi ve İçgörü Müdürü Brian Rafferty, ‘’Sade markaların borsa değeri daha yüksek olacak diye bir durum yok ancak başarılı borsa performansı ile müşterilerin şirketi ne kadar sade gördüğünün arasında olumlu bir ilişki var gibi duruyor.’’ şeklinde konuştu.