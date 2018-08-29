Dünyanın En Sağlam Telefonu AGM X3 - Özellikleri

Tanıttığı güçlü ve sağlam akıllı telefonlarla bilinen AGM, yeni dayanıklılık odaklı telefonu AGM X3’ü tanıttı. Şirketin iddiasına göre dünyanın en sağlam akıllı telefonu olan AGM X3’ü diğer sağlamlık odaklı akıllı telefonlardan ayıran en büyük fark ise günümüz amiral gemileri ile benzer özellikler taşıyor olması.
Bildiğiniz gibi sağlamlık odaklı telefonlar genellikle şık bir görünüme sahip olmaz. Ancak AGM, yeni modelinde tasarım konusunda bir hayli kafa yormuş gibi görünüyor. Son derece şık bir görünüme sahip olan AGM X3’ün önceki nesle göre kalınlığı %25 oranında, ağırlığı ise %13.6 oranında azaltılmış durumda.
AGM’ye göre X3, gezegendeki en sağlam telefon. Suya ve toza karşı sağlamlığını kanıtlamak için gerekli sertifikaları almış olan AGM X3, darbelere karşı dayanıklılığını da MIL-STD-810G sertifikasıyla gösteriyor. Cihaz, -30 dereceye kadar soğuğa ve 60 dereceye kadar sıcaklığa dayanabiliyor.
AGM X3 Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 845
- Bellek: 8GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama
- Ekran: 5.99 inç 18:9 ekran, Gorilla Glass 5 koruma
- Arka Kamera: 12MP + 24MP f/1.8 diyafram
- Ön Kamera: 20MP
- Batarya: 4100 mAh, Quick Charge 4.0
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
- Bağlantı: Wi-Fi 2×2 MIMO, çift SIM, çift VoLTE, Bluetooth 5.0, USB Type-C
AGM X3’in tüm versiyonları ve fiyatlandırması ise şu şekilde:
- 6GB RAM+64GB Depolama ~3100 TL+Vergiler
- 8GB RAM+64GB Depolama ~3500 TL+Vergiler
- 8GB RAM+128GB Depolama ~3900 TL+Vergiler
- 8GB RAM+128GB Depolama (Timsah derisi kaplamalı) ~4400 TL+Vergiler
- 8GB RAM+256GB Depolama (Timsah derisi kaplamalı) ~5000 TL+Vergiler