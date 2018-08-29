Dünyanın En Sağlam Telefonu AGM X3 - Özellikleri

AGM, dünyanın en sağlam telefonu olduğunu iddia ettiği AGM X3 modelini tanıttı. Cihaz, hem tasarım hem de donanım açısından segmentinin çok üzerinde yer alıyor.

Tanıttığı güçlü ve sağlam akıllı telefonlarla bilinen AGM, yeni dayanıklılık odaklı telefonu AGM X3’ü tanıttı. Şirketin iddiasına göre dünyanın en sağlam akıllı telefonu olan AGM X3’ü diğer sağlamlık odaklı akıllı telefonlardan ayıran en büyük fark ise günümüz amiral gemileri ile benzer özellikler taşıyor olması.

Bildiğiniz gibi sağlamlık odaklı telefonlar genellikle şık bir görünüme sahip olmaz. Ancak AGM, yeni modelinde tasarım konusunda bir hayli kafa yormuş gibi görünüyor. Son derece şık bir görünüme sahip olan AGM X3’ün önceki nesle göre kalınlığı %25 oranında, ağırlığı ise %13.6 oranında azaltılmış durumda.

AGM’ye göre X3, gezegendeki en sağlam telefon. Suya ve toza karşı sağlamlığını kanıtlamak için gerekli sertifikaları almış olan AGM X3, darbelere karşı dayanıklılığını da MIL-STD-810G sertifikasıyla gösteriyor. Cihaz, -30 dereceye kadar soğuğa ve 60 dereceye kadar sıcaklığa dayanabiliyor.

AGM X3 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 845

Bellek: 8GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama

Ekran: 5.99 inç 18:9 ekran, Gorilla Glass 5 koruma

Arka Kamera: 12MP + 24MP f/1.8 diyafram

Ön Kamera: 20MP

Batarya: 4100 mAh, Quick Charge 4.0

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: Wi-Fi 2×2 MIMO, çift SIM, çift VoLTE, Bluetooth 5.0, USB Type-C

AGM X3’in tüm versiyonları ve fiyatlandırması ise şu şekilde: