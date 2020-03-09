20 Yaşında Bir Öğrenciden Dünyanın En Uzun Dişi Çekildi

Hindistan'da bir diş hekimi, dünyanın en uzun insan dişini çektiğini duyurdu. 20 yaşındaki bir öğrenciden çekilen dişin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi bekleniyor.

Hindistan'da bir diş hekimi, diş ağrısı olan bir öğrenciyi muayene ettikten sonra dünyanın en uzun dişini çektiğini açıkladı. Çekilen dişin, dünyanın en büyük dişi olarak Guinness Dünya Rekorunu kırdığı düşünülüyor.

20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Pawan Bhavsar, ağzında şişme ve kabarcıklar çıkmasının ardından gözlerinde ve üst çenesinde ağrılar hissetti. Ağrılara dayanamayan genç sonunda Madhya Pradesh eyaletinin Khargone Bölgesi'nde bir kliniğe gitti.

Klinikte Pawan'ın iki dişini çeken Dr. Saurabh Srivastava, dişlerin uzunluğuyla şaşkına döndü. İki dişin en büyüğünün uzunluğu 39 mm olarak ölçüldü. Pawan, dişin çekilmesinin ardından ağrılarından kurtuldu ve operasyonun ardından ağzında herhangi bir sorun oluşmadı.

Pawan'ın dişinin, daha önce Alman diş hekimi Dr. Max Lucas tarafından 2018 yılında şiddetli diş ağrısı çeken bir hastadan çektiği 37.2 mm'lik dişten daha uzun olduğu belirtiliyor. Dr. Lucas'ın dünyanın en uzun insan dişini Guinness'e onaylatması yaklaşık bir yıl sürmüştü. Dişin uzunluğunun yaklaşık dörtte üçü diş etinin altında bulunan köktü. Dr. Saurabh Srivastava'nın çektiği diş, muhtemelen Almanya'da kaydedilen bu rekoru geçecek.