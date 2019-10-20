Dünyanın En Uzun Direkt Uçuş Rekoru Kırıldı

Avustralyalı Qantas Hava Yolları, New York'tan Sydney'e gerçekleştirdiği direkt uçuş ile dünyanın en uzun uçuşu rekorunu kırdı. Uçuş tam olarak 19 saat 16 dakika sürdü.

Avustralya merkezli hava yolu şirketi Qantas, dünyanın en uzun direkt uçuş rekorunun yeni sahibi oldu. Şirketin New York’tan kalkan uçağı tam 19 saat 16 dakikalık uçuşun ardından bugün Sydney’e iniş yaptı. Böylece en uzun direkt uçuş ünvanının eski sahibi Singapore Airlines’ın tacı elinden alındı.

Şirketin direkt uçuş planları arasında Londra’dan Sydney’e uçuş yapmak da bulunuyor. Bu uçuş, toplam mesafeye 800 kilometre daha ekliyor ve böylece uçuş süresi 1 saat daha artıyor. Tabii eğer bu uçuş yapılırsa Qantas, daha bugün kırdığı rekoru yeniden kıracak.

Uçaklar ve hava yolları teknik anlamda geçmişe göre çok daha gelişmiş durumdalar. Uçuşlar günümüzde çok daha fazla yakıt tasarrufuyla, daha uzun mesafeler kat ederek ve bilgisayar destekli lojistik planlama yapılarak gerçekleştiriliyor. Fakat uçuş süresi arttıkça yolcuların ve uçuş görevlilerinin bu kadar uzun dayanabilip dayanamayacakları merak konusu oluyor.

İşte Qantas bu yüzden uzun uçuş testleri yapmaya başladı. Şirket, Londra uçuşunda olacağı gibi bu uçuşta da pilotların, kabin memurlarının ve yolcuların uzun süreyle nasıl mücadele ettiklerini araştırdı. Ayrıca yolcular uçuş boyunca 15 farklı saat diliminin üzerinden geçtikleri için jet lagın etkilerini en aza indirmek için çalışmalar gerçekleştirdi.

Uçuşta 40 yolcu, 4’ü pilot olmak üzere 10 mürettebat bulunuyordu. Uçuşta bulunan yolcuların arasında sık sık Qantas ile uçuş yapan kişiler, Qantas çalışanları, araştırmacılar ve medya bulunuyordu. Uçuş, Boeing’in 787-9 model uçağıyla gerçekleştirildi.