Çek Cumhuriyeti'nin ünlü tatil mekanlarından Dolni Morava, yakında dünyanın en uzun yaya köprüsünü hizmete sokacak. 721 metre uzunluğundaki köprü, yerden 95 metre yükseklikte bulunuyor ve sadece 1,2 metre genişliğe sahip.

Dünyada bugüne kadar yükseklik korkusu olanlara inat pek çok camdan köprü inşa edildi. Fakat Çek Cumhuriyeti’nde önümüzdeki ay açılacak olan köprü, yükseklik korkusu olmayan kişinin bile tedirginlik yaşamasına neden olacak cinsten. Gelin, sizleri Doğu Bohemya’daki Dolni Morava tatil bölgesinde açılan ‘Sky Bridge 721’ ile tanıştıralım.

Bir vadinin tepesine inşa edilen Sky Bridge 721 köprüsü, 721 metrelik uzunluğuyla dünyada bir rekor kırdı. Yerden 95 metre yükseklikte bulunan köprü, zemini camdan olmasa bile neredeyse 1 kilometrelik uzunluğuyla yürüyen birçok kişinin ‘Ben ne yapıyorum?’ diye düşünmesini sağlamayı vadediyor.

721 metre uzunluk, sadece 1,2 metre genişlik:

İki tepe arasında uzanan 721 metre uzunluğundaki köprüde yürüyecek olanlar, yalnızca 1,2 metre genişliğindeki bir yerde yürümek zorunda olacaklar. Yaklaşık iki yılda inşa edilen köprü, yürüyenlerin güvenli olmasını sağlamak için 6 ana destek ipi ve 60 rüzgâr ipiyle güçlendirilmiş durumda.

Köprünün bulunduğu bölge de aynı zamanda tatilciler için daha kapsamlı bir deneyim sunuyor. Yürüyüş patikaları, dağ bisikleti yolları, yüksek hızlı tren ve macera parkları gibi yerleşimlere de yer veren bölge, 1938 yılına kadar dayanan tarihiyle de ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaracak yapılara ev sahipliği yapıyor.