Avrupa'nın dünyanın en 'yaşanabilir' bölgesi olduğunu düşünüyorsanız The Economist Intelligence Unit fikrinizi değiştirebilir. Zira 2021 yaşanabilirlik endeksine göre Asya-Pasifik'te bulunan pek çok şehir, Avrupa şehirlerinden daha 'yaşanabilir' durumda.

Bir şehrin ne kadar yaşanabilir olduğu, kişiden kişiye değişebilen bir konu. Ancak The Economist Intelligence Unit (EIU), belirli parametreleri göz önünde bulundurarak dünyanın en yaşanabilir şehirlerini açıkladı. Pek çok kişi Batı Avrupa ya da ABD'de yaşamak istiyor olsa da EIU, ortaya bambaşka bir tablo koyuyor.

En azından The Economist Intelligence Unit'e göre dünyanın en yaşanabilir şehirleri Asya-Pasifik bölgesinde yer alıyor. Yeni Zelanda'nın 1,3 milyon nüfusuyla en kalabalık şehri olan Auckland, dünyanın en yaşanabilir şehri olurken; ilk 10 sırada 4 Avustralya şehrinin bulunması, Avustralya'nın 'yaşanabilirliğe' verdiği önemi gösteriyor olsa gerek.

The Economist Intelligence Unit, yaşanabilirlik endeksini oluştururken şehirleri 30'dan fazla nitelik ve niceliğe göre değerlendiriyor. Bu parametrelerin başında ise stabilite, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı geliyor. Tüm değerlendirmeler sonucunda ise şehirlere bir genel puan veriliyor.

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri

Auckland, Yeni Zelanda (96,0) Osaka, Japonya (94.2) Adelaide, Avustralya (94.0) Wellington, Yeni Zelanda (93,7) Tokyo, Japonya (93,7) Perth, Avustralya (93,3) Zürih, İsviçre (92,8) Cenevre, İsviçre (92.5) Melbourne, Avustralya (92.5) Brisbane, Avustralya (92.4)

Pek çok 'sakin' Avrupa şehrinin yaşanabilir şehirler listesinde ilk 10'a girememesinin en temel nedeni COVID-19 salgını. Salgın nedeniyle Avusturya'nın Viyana şehri gibi geçtiğimiz yıllarda listenin üst sıralarında yer alan pek çok Avrupa şehri, COVID-19'un etkisiyle sıralarını kaybederek ilk 10 sıranın gerisinde kalmış durumda.