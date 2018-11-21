Dünyanın en yüksek alanlarındaki düşük buzul sıcaklıkları, buzulbilimcileri endişelendiriyor.

Everest Tepesi’nin eteklerinde bulunan, dünyanın en yüksek buzulundaki buz sıcaklıkları beklenenden çok daha yüksek ve gelecekte iklim değişikliği sebebiyle daha fazla etkilenebilecekleri için buzulbilimciler fazlasıyla endişeliler.

2017 yılında, Dr. Duncan Quincey tarafından yönetilen EverDrill projesi araştırmacıları ekibi, Nepal’deki Khumbu Buzul’unu ilk defa başarıyla deldiler ve yüzey katmanının altındaki seviyelerde sıcaklık ölçümleri yaptılar.

Scientific Reports’ta yayınlanan ölçümler ve analizler sonucunda en düşük sıcaklıktaki buzların -3,3 °C sıcaklığa sahip olduğu saptandı. Bu da yıllık hava sıcaklığından iki derece daha yüksek bir değer. Bu sonuçlar, oldukça yüksekte olan Himalaya buzullarının en küçük atmosferik ısınmalara ve gelecekteki iklim ısınmalarına dair çok hassas olduğu ortaya kondu.