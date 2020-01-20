En Zengin 2.153 Kişi, Toplam 4,6 Milyar Kişiden Daha Zengin

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın son raporuna göre yeryüzündeki gelir adatletsizliğinin güncel tablosu ortaya çıktı. Araştırmalara göre en zengin 2.153 insanın toplam serveti, 4,6 milyar insanın toplam servetinden daha fazla. Rapordaki dikkat çeken noktalara değiniyoruz.

BBC Türkçe’nin yayınladığı habere göre Oxfam, yeryüzündeki gelir adaletsizliğini bir kez daha ortaya koydu. Raporda “Aşırı servet işlemeyen bir ekonomik sistemin emaresidir” sözü dikkat çekerken, zengin ve düşük gelirli insanlar arasındaki makasın giderek açıldığına vurgu yapıldı.

Oxfam, yaptığı benzetmelerle ulaşılan bilgileri daha da anlaşılır kıldı. Örneğin herkesin 100 dolarlık banknotu olsa insanların büyük bir kısmının yerde olacağını ifade edildi. Böyle bir durumda küresel ekonomik standartlara göre orta halli kişiler, servetleriyle ancak bir sandalye yüksekliğine kadar çıkabiliyor. Dünyanın en zengin 2 insanı ise servetlerini 100 dolarlık banknotlar haline getirdiklerinde Dünya atmosferinden çıkabiliyorlar.

Dünyanın en zengin iki insanı toplamda 232 milyar dolar servete sahip:

Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos ile giyim sektörünün devi LVMH’in CEO’su Bernard Arnault, şimdilik dünyanın en zengin iki insanı. Bu iki kişinin toplam serveti ise 232 milyar dolar. Oxfam’ın yaptığı benzetmeye göre Bezos ve Arnault, servetlerini 100’er dolarlık banknotlar halinde üst üste dizerlerse uzaya kadar çıkabiliyorlar.

Peki bundan 5000 yıl önce ekonomik durum nasıldı?

Oxfam bunun için Mısır’daki piramitlerin yapıldığı dönemden bir örnek veriyor. Araştırmalara göre 5000 yıl önce günde 10.000 dolar (ya da herhangi bir birim) biriktiren bir insanın serveti, dünyanın en zengin 5 insanından %80 daha az oluyor. Yani bir başka deyişle , o dönemde birikim yapabilen insanlar, kolaylıkla zengin olabiliyorlar. Hatta en zengin insanların servetlerine yetişebiliyorlar.

Elbette aradan geçen süre içerisinde dünya nüfusunun artışı ve buna bağlı olarak üretim, istihdam gibi sorunların ortaya çıkmasıyla ekonomik dengeler bozuluyor. Bireyler, zamanla bulundukları mikro ekonomik koşulları değiştirmek için makro ekonomik koşullara bağlı kalıyorlar. Bu da toplumdaki kutuplaşmayı giderek artırıyor ve ekonomik dengesizlik oluşturuyor.

Gelir adaletsizliği nasıl ortadan kaldırılabilir?

Oxfom bunun için de devletleri zenginlerden daha fazla vergi almaya çağırıyor. Araştırmalara göre küresel çapta zenginlerden alınan vergilerde %0,5’lik bir artış yapılırsa, eğitim ve sağlık alanında 117 milyon insan istihdam edilebiliyor.

Ayrıca hükümetlere sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapma çağrısında bulunan kurum, bu yönde radikal politikaların bir an evvel yürürlüğe koyulması gerektiğini vurguladı. Oxfam’ın yaptığı güncel analizlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.