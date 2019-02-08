Yeni bir blog yazısı paylaşan Jeff Bezos, siyasi bağlantılarını ortaya çıkarmak için araştırdığı National Enquirer dergisinin Bezos'a ait çıplak fotoğrafları yayınlamakla tehdit ettiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan, başarıları sayesinde günümüz dünyasının en zengin insanı olan Jeff Bezos, tehdit ve şantajla karşı karşıya. Medium adlı bir çevrimiçi platformda bir blog yazısı paylaşan Bezos, daha önce kendisi ile kız arkadaşı Lauren Sanchez’in konuşmalarını ortaya çıkararak boşanmasına neden olan National Enquirer dergisinin ana şirketi olan American Media Inc’in kendisini, Sanchez ile arasındaki konuşmaları ve çıplak fotoğrafları yayınlamakla tehdit ettiğini açıkladı.

Ünlü Washington Post gazetesinin de sahibi olan Jeff Bezos, National Enquirer’in kız arkadaşı ile olan ilişkisini ortaya çıkarması üzerine bir araştırma grubu oluşturmuş ve National Enquirer’in bu bilgilere nasıl ulaştığını ve siyasi bağlantılarını araştırmaya başlamıştı. Bu durumdan pek de memnun olmayan American Media Inc, Bezos’a gönderdiği şantaj metninde Bezos’tan araştırmayı derhal durdurmasını, şirketin siyasi güçler tarafından desteklendiği ve yönlendirildiği yönünde herhangi bir kanıt bulunmadığına dair yalan bir açıklama yapmasını söyledi. American Media Inc, söz konusu yazışma ve fotoğrafların açıklama yapılsa dahi ellerinde bulunacağını, yalan beyanın gerçek olmadığının ortaya çıkması durumunda bunları halka açık bir şekilde yayınlanacağını söyledi.

Tehditlere boyun eğmemekte kararlı olan Bezos, böyle bir zorbalığa benim konumumdaki biri karşı çıkamıyorsa kim çıkabilir ki dedi. Bezos, paylaştığı blog gönderisinde tehdit e-postasında kendisinden talep edilen maddeleri de bir bir paylaştı. Jeff Bezos yazısında derginin sahibi olan David Pecker’ın ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisini, Trump’ın kendisini daha önce defalarca düşman olarak tanımlamasını, Washington Post’un Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tutumunu hatırlatarak bir anlamda National Enquirer’in kendisini tehdit edecek gücü nereden bulduğunu açıklamış oldu.