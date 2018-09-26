Dünyanın En Zengin İnsanları Nereye Yatırım Yapıyorlar?

İsviçreli USB Bankası ve Campden Wealth şirketi aile ofislerinin yatırımları üzerine rapor hazırladı. Bu senenin yatırım istatistikleriyle birlikte dünyanın en zengin insanlarının nereye ve nasıl yatırım yapıldığını ortaya koydular.

Dünyanın en büyük finans şirketlerinden UBS ve Campden Wealth, dünyadaki ultra zenginlerin paralarını nereye ve nasıl yatırdıklarına dair aile ofisleri üzerine bir rapor hazırladı. Aile ofisleri, önemli servete sahip insanların paralarını yöneten özel ofislerdir. Rapor, aile ofislerinin yatırım çalışmalarını istatistiğe döktü.

Rapora göre aile ofisleri ellerinde bulunan paranın yüzde 28’ini hisse senedi piyasasına, yüzde 22’sini özel sermayeye, yüzde 17’sini gayrimenkul ve yüzde 16’sını tahvillere kullanıyor. Risklerden korunma fonları için yapılan tahsisler ise yüzde 5,7 oranında gerçekleştiriliyor.

Aile Ofisleri Servetleri Nereye ve Nasıl Yatırılıyor?

Aile ofisleri, ortalama servetlerinin yüzde 28'ini bir yıl içinde 4,3 puan arttırarak hisse senedi piyasasına tahsis ediyor. Hisse senetlerinin yüzde 22’si gelişmiş pazarlara; yüzde 6’sı gelişmekte olan pazarlara yatırılıyor.

Yüzde 22’lik özel sermaye, ortalama yüzde 18 getiri sağlıyor. Gayrimenkul ise üçüncü en büyük varlık sınıfı konumunda. Ortalama portföylerinin yüzde 23’ünde; Avrupa’daki aile ofisleri en çok gayrimenkul yatırımı yaptı, yüzde 18 ile Asya – Pasifik ve yüzde 13’le Kuzey Amerika bu yatırımları takip etti.

Riskten korunma fonlarına yapılan tahsisler, zayıf performans ve nispeten yüksek ücretlerle sebebiyle pastadan az bir pay alıyor. Koruma fonları, ortalama aile-ofis portföyünün sadece% 5.7'sini oluşturdu ve bir yıl öncesine göre 3,2 puan düşüş kaydetti. Yüzde 16’lık tahvil portföylerinin yüzde 24’ü Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu pazarına yatırıldı.

Aile Ofislerinin Yatırımları Bölgelere Göre Nasıl Dağılıyor?

Kuzey Amerika bu sene gelişmiş pazarlara (yüzde 27) ve özel sermaye fonlarına (yüzde 9,9) daha fazla yatırım yaptı. Avrupa, alternatifleri (yüzde 50) ve emlak (yüzde 23) piyasasını tercih etti. Asya-Pasifik’deki aile ofisleri, bu sene yatırım için hisse senedi (yüzde 28), gayrimenkul (yüzde 18) ve özel sermaye (yüzde 15) tercih etti.