Amazon CEO'su Jeff Bezos, geçtiğimiz günlerde şirket hisselerinde yaşanan düşüş nedeniyle bir kez daha 'dünyanın en zengini' unvanını kaybetti. Bezos'un yerine gelen isimse LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu.

Dünyanın en zengin insanı unvanı, uzun bir süredir Microsoft’un sahibi olan Bill Gates’e aitti. Son yıllarda bu durum değişmiş ve Amazon’un sahibi olan Jeff Bezos bu unvanı eline geçirmişti. Sonrasında yaşananları bilmeyen yoktur zaten; bir Jeff Bezos, bir Bill Gates bu unvanı değişmeli olarak kullanmaya başlamıştı.

Son tahlilde Forbes tarafından dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Jeff Bezos, bu unvanını bir kez daha kaybetti. Ünlü iş insanının pozisyon gerilemesine neden olan şeyse Amazon hisselerinin bugün itibarıyla %0,7 oranında değer kaybetmesi oldu. Şirket hisselerinde yaşanan bu düşüşle doğru orantılı olarak Jeff Bezos’un kişisel serveti de 760 milyon dolar düşerek 115,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

Dünyanın en zengin insanı: Bernard Arnault

Amazon CEO’sunun kişisel servetinde meydana gelen bu dokuz rakamlı düşüş, kendisi için devede kulak kalabilir ancak onu dünyanın en zengin kişisi konumundan etmeye yetti. Jeff Bezos’un unvanını alan kişiyse tekrardan LVMH CEO’su Bernard Arnault oldu.

Geçtiğimiz cuma günü LVMH hisselerinin %0,7 oranında artmasıyla birlikte Arnault’un kişisel serveti de 1,9 milyar dolar arttı. Yaklaşık 4 ay önce Forbes’e göre net serveti 102 milyar dolar olan Fransız iş insanı, şu anda 117 milyar gibi devasa bir servete sahip. Geçtiğimiz günlerde Forbes’e konuşan Arnault, “Bizi Microsoft’la karşılaştırırsanız küçüğüz. Bu sadece başlangıç” demişti.

Dünyanın en zengin insanı konumunda olan Bernard Arnault, şu anda Jeff Bezos’un arkasında üçüncü sırada yer alan Bill Gates’ten 7 milyar dolar daha fazla kişisel servete sahip. Bu noktada Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in yaşamı boyunca hayır kurumlarına toplamda 35,8 milyar dolarlık bağış yaptığını da unutmamak gerekiyor.