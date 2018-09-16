Dünyanın Enerji Sorununa Çözüm: Yıldız Füzyonu

İklim değişikliğini tetiklemeyecek, dünyadaki kirli enerji sorununa son verecek füzyon enerjisi yolda. Yıldızlardaki enerjiyi üretmek için çalışan sistemin gelecek yıllarda amacına tam anlamıyla ulaşması bekleniyor. Füzyon enerjisi ile eğer geç kalınmazsa dünyadaki gidişata bir dur diyebilir.

İklim değişikliğinin artık reddedilmez hale geldiği bu günlerde, dünyanın enerji sorunuyla ilgili çözüm üretmek için büyük çaba harcayan fizikçi Melanie Windridge, ekibiyle üzerinde çalıştıkları füzyonu anlattı. Enerji sistemini karbondan arındıracak ve iklim değişikliğini engellemeye yardımcı olacak başlangıç füzyonun adı "Tokamak Enerji".

2030 yılına kadar füzyon ticari fizibilitesini göstermeyi amaçlayan Tokamak Enerji için küresel bir tokamak olan ST40 adlı bir deney makinesi kullanılıyor. Çalışmadaki tokamak reaktörleri, şu zamana kadar en iyi performans göstermiş füzyon cihazları oldu.

Peki füzyon enerjisi nasıl sağlanır?

Füzyon enerjisi sağlamak için öncelikle yıldızların içinde bulunan koşullar yaratılıyor. Füzyonun gerçekleşmesi için ulaşılmak istenen sıcaklık ise 100 milyon santigrat derecedir. 150 ve üzeri sıcaklıklarda da çalışılabilmektedir. Çalışmada bu sene 15 milyon santigrat dereceye yükseltilebildi. Güneşten daha sıcak bu sıcaklık, çalışma için önemli bir kilometre taşı oldu.

Ekip, plazmayı ısıtmak için “birleşme plazması” olarak adlandırılan, plazmanın iki halkasını birleştiren ve hemen ardından yoğun bir manyetik alanla sıkıştıran deneysel bir teknik kullandı. Ek olarak nötr ışınları ile ısıtma eklenecek çalışmanın önümüzdeki yıl 100 milyon santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

Füzyon enerjisinin bir diğer artısı ise tehlikenin minimumda olması. Makinede büyük bir patlamaya neden olacak kadar yakıt ve patlayıcı madde bulunmuyor; çok hızlı soğuyabiliyor. Tokamakta kullanılan iletkenler aynı zamanda beş kat enerji tasarrufu ve daha güçlü manyetik alanlar üretiyor.