Dünya'nın İkinci Uydusundan Yeni Fotoğraflar Geldi

Geçtiğimiz günlerde yapılan keşifle gezegenimizin ikinci bir uyduyu daha yörüngesinde misafir ettiği ortaya çıkmıştı. İşte keşfedilen o ufak cismin ilk renkli görüntüleri Gemini Gözlemevi tarafından paylaşıldı.

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde yepyeni bir keşfe daha imza atarak Dünya’nın ikinci uydusunu keşfetmeyi başardı. 15 Şubat gecesi, kuyrukluyıldızlar ve asteroitler hakkında araştırma yapan Catalina Sky Survey ekibindeki astronomlar, Dünya’nın yörüngesinde bir cisim daha keşfetti.

2020 CD3 olarak adlandırılan cisim, yalnızca 1,9 - 3,5 metre aralığında bir çapa sahip. Yani cisim, Dünya’mızın ilk ve tek uydusu Ay’dan oldukça ufak. Ancak bir araba kadar boyu olan bu cisim, gezegenimizin etrafında belli bir yörüngesi olmadan tur atmaya devam ediyor.

Dünya'nın ikinci uydusundan yeni fotoğraf:

Yeni keşfedilen cisimle birlikte bir de cisme ait bir fotoğraf yayınlanmıştı. Ancak bu fotoğrafta bahsettiğimiz cisim oldukça küçük boyutlara sahip olduğundan hiç de belli olmuyordu. Bugünse Dünya’nın yörüngesinde keşfedilen yeni doğal uydudan ilk renkli görüntü paylaşıldı.

Hawaii’de Gemini Gözlemevi’nde görev yapan astronomlar, ikinci uydumuzun ilk renkli fotoğrafını çekmeyi başardı. Gemini North teleskopu tarafından çekilen bu muhteşem fotoğraf, üç görüntünün farklı filtrelerle harmanlanıp birleştirilmesiyle elde edilebildi.

2020 CD3, Dünya’nın yörüngesine giren ve yörüngesinde belli bir süre kalan ikinci asteroid olma unvanını taşıyor. Bundan önce yörüngemize giren diğer bir asteroid olan 2006 RH120, yine aynı gözlemevi tarafından keşfedilmişti. 2020 CD3’ün Dünya’mızın yörüngesine 3 yıl önce girdiği tahmin ediliyor.

2020 CD3, gezegenimizin yörüngesinde üç yıldır bulunmasına rağmen asteroidin bu ziyareti kalıcı bir ziyaret değil. 2020 CD3’ün yörüngesi sabit değil. Bu nedenle asteroid, her geçen gün Dünya’dan gittikçe daha da uzaklaşmaya başlıyor. Tahminlere göre nisan ayında bizi terk edecek.

Dünya etrafındaki yörüngesini 47 günde tamamlayan 2020 CD3, yegâne uydumuz Ay kadar yakınımızda da değil. 2020 CD3, bizden yaklaşık 400 bin kilometre uzakta bulunuyor. 2020 CD3, yörüngemizde uzun süre boyunca kalmayacak olsa da 2006’dan beri yörüngemize giren yeni bir cisim görmemiz bize heyecan kattı.