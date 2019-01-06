İlk 240Hz Ekranlı Dizüstü Bilgisayar HP Omen 15 Tanıtıldı

Oyuncular için en önemli teknik detaylardan biri olan yenileme oranında standartlar artık değişiyor. HP, dizüstü bilgisayarlarda bir ilki gerçekleştirerek, 240Hz ekranlı Omen 15'i tanıttı.

Son zamanlarda oyuncu monitörlerinde karşımıza çıkan 240Hz yenileme oranı, HP'nin bugün CES 2019'da yaptığı tanıtımla beraber, dizüstü bilgisayarlara da gelmiş oldu. 15.6 inç 1080p 240Hz IPS ekrana sahip HP Omen 15, 8. nesil Intel Core i7-8750H işlemci, RTX 2070 Max-Q ekran kartı ve 16GB RAM ile geliyor.

WiFi 6 olarak da adlandırılan yeni nesil 802.11ax bağlantılarıyla gelen HP Omen 15, barındırdığı özelliklere göre ince diyebileceğimiz bir kasaya sahip. Ultra ince çerçeveleri ve LED aydınlatmaya sahip klavyesine ek olarak HP Omen 15, 2.4 kilogramlık ağırlığıyla da dikkat çekiyor.

Şubat ayında satışa çıkacak olan HP Omen 15'in başlangıç fiyatı da 1.370 dolar olarak belirlenmiş durumda. Tabii belirtilen bu fiyatın hangi teknik özelliklere sahip cihaz için geçerli olduğu konusunda henüz bir bilgi yok.