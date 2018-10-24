Yaklaşık bir hafta önce lanse edilen dünyanın ilk 4 arka kameralı akıllı telefonu Samsung Galaxy A9'un bütün detayları ortaya çıktı.

Samsung tarafından 11 Ekim tarihinde lanse edilen ve izleyiciler tarafından oldukça büyük ilgiyle karşılanan Samsung Galaxy A9, sahip olduğu, arka tarafta, dört kamerası ile dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Samsung Galaxy A9; şüphesiz ki sahip olduğu dört kamera ile öne çıkacak ancak sadece kamerası değil, hemen hemen her özelliğiyle üst klasmana yönelik bir cihaz.

Samsung tarafından üretilen 6.3 inçlik, 403 ppi değerinde, 2220x1080 çözünürlüğünde, FHD+, Super AMOLED, 2.5D kavisli ekrana sahip olan Galaxy A9, 183 gram ağırlığıyla da oldukça göz kamaştırıcı. Gücünü; 4 adet 2.2 Ghz hızında Kryo 260 ve 4 adet 1.8 Ghz hızında Kryo 260, toplamda 8 adet gerçek işlemciden alacak Galaxy A9'a GPU tarafında Qualcomm Adreno 512 eşlik edecek.

Artık amiral gemisi cihazlarda görmeye alıştığımız 6GB RAM ile hızına hız katacak cihaza depolama kısmında 128GB dahili hafızaya, microSD, microSDHC, microSDXC türünde harici hafıza kartı da takılabilecek. Galaxy A9'u diğer akıllı telefonlardan ayıran 4 adet kamerası; 24MP / 10MP / 8MP / 5 MP değerlerine sahip olacak. Android 8 Oreo işletim sistemiyle çalışmakta olan cihaza en yakın zamanda Android 9 Pie güncellemesinin de geleceğini tahmin etmekteyiz.

Batarya kapasitesi olarak 3.800 mAh'lik bir bataryaya sahip Samsung Galaxy A9, kullanıcılar tarafından ilgi yağmuruna tutuluyor. Samsung Galaxy A9'un Türkiye pazarında sahip olduğu pay düşünülürse cihaz, Türkiye'de de satışa çıkacak. Cihazın sahip olduğu özelliklere göre fiyatı hakkında pek kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, Kasım ayında cihaz satışa çıktığında fiyatının da netlik kazanacağını belirtelim.