Güney Kore’nin büyük telekomünikasyon servis sağlayıcıları 5G altyapısını hizmete sokmuştu. İlk 5G video araması da yapıldı, üstelik piyasada hiç 5G destekli telefon yokken.

5G teknolojisi, Güney Kore halkının kullanımına sunulmuş durumda. Aralarında Seul, Juju Adası, Seongnam gibi şehirlerin de bulunduğu 13 şehirde 5G erişimi halka açık durumda. Operatörlerin amacı ise, 5G destekli telefonlar piyasaya çıkmadan önce ülkenin tamamını bu altyapıya dahil etmek.

Şu anda 5G bağlantıyı sadece ticari kurumlar kullanabiliyor. Ülkenin önde gelen operatörlerinden SK Telecom’un CEO’su Park Jung-ho, ilk 5G video aramasını yapan kişi oldu. Şirketin Bundang’da bulunan ağ kontrol merkezinden Seul’deki bir personel müdürünü arayan Jung-ho, Samsung’a ait bir prototip telefon kullandı. Samsung Mobile’ın patronu DJ Koh, Samsung ve SK Telecom’un, 5G’nin ticarileştirilmesi için çok yakın bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bu cihazın, Samsung’un 5G desteği sunacağı Galaxy S10 olduğunu söylemek ise zor. Daha çok S9+ gibi duran cihazın en önemli özelliği, 5G’nin kullanılabilir hale gelmesi için Samsung’un gerekli olan donanıma sahip olduğunu göstermesi.

Samsung’un ilk 5G destekli modelinin çıkışının 2019 yılının Mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu cihazlar ilk olarak 5G altyapısı çalışmaya başlayan ülkelerde satışa sunulacak.