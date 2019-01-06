2018 yılı AMD için fazlasıyla sakin bir yıl olsa da 2019 yılı biraz daha farklı gelişecek gibi görünüyor.

AMD grafik kartları konusundaki bekleyiş biraz uzun sürmüş olsa da Vega II AMD’yi tekrardan piyasaya sokabilir. Söylentilere göre AMD’nin 7nm GPU tasarımı Nvidia’nın 12nm grafik kartlarını hem tasarım hem de fiyat performans konusunda geçebilir.

14nm’den 7nm’ye geçiş, AMD’nin grafik kartlarına daha fazla güç aktarmasına yardımcı olacak. Söylentilere göre AMD 7nm işlemciler 16 çekirdekli Ryzen üçüncü nesil işlemcileri ve Ryzen Threadripper üçüncü nesil CPU’ları içerisinde barındıracak.

GPU’ların enteresan özelliklerinden biri ise Vega yapısını kullanması ve HBM2 bellek modüllerini kullanacak olması. Bu durum da Vega II’nin orijinal Vega grafik kartlarında olduğu gibi HBM2’yi kullanmaya devam edebileceğini gösteriyor. Vega II’nin güçlü olacağını ancak hedef kitlesinin oyuncular yerine profesyoneller olabileceğini söylemekte de fayda var.

Vega II’nin çıkış tarihi kesin olarak belirlenmemiş olsa da birçok kişi çıkış tarihi konusunda belirli teorilere sahip.

Orijinal Vega grafik kartları CES 2017’de tanıtılmıştı ancak Ağustos ayına kadar satışa çıkmamıştı. İki senenin ardından aynı örüntüyü görmemiz mümkün.

Tabii ki Vega II’nin çıkış tarihindeki belirsizliği fiyat konusundaki belirsizlikler takip etti. Resmi olarak bir fiyat da açıklanmamış olsa da çıkış tarihi konusundaki gibi teoriler ürünün etiketi konusunda da mevcut.

Bir önceki ürünlerin fiyatlarından yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre, güçlü ve pahalı ekran kartlara oranla daha uygun bir fiyatla karşımıza çıkacak olan grafik kartı AMD Radeon RX Vega 56 (399 dolar) ve AMD Radeon RX Vega 64 (499 dolar) arasında bir fiyat etiketiyle bizi karşılayabilir.