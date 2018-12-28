Dünyanın İlk Açık Kaynaklı Bilgisayarı Thelio - Özellikleri

Amerikalı bilgisayar geliştiricisi System 76, dünyanın ilk açık kaynaklı bilgisayarı Thelio'yu üç farklı modelle birlikte tanıttı.

Denver’da bulunan ünlü Amerikan bilgisayar üreticisi System76, dünyanın ilk açık kaynaklı masaüstü bilgisayarını ön satışa sundu.

Bir yıldan daha önceki bir tarihte System76, açık kaynaklı bir bilgisayar yapma isteğinden bahsetmişti. Bu isteğini hayata geçiren firma, yeni bilgisayarların ismini Thelio olarak belirledi.

Üç farklı modele sahip olan bilgisayarların fiyatları 1.099 dolardan başlayarak 2.999 dolara kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu fiyatların yalnızca başlangıç fiyatları olduğunu unutmayın. Tüm cihazlarda standart olarak aynı bellek, aynı işlemci, aynı ana kart ve aynı GPU kullanılıyor ve ekstra ücretler ödeyerek cihazınızı geliştirebiliyorsunuz. Yani en doğru şekilde anlatmak gerekirse fiyatlar 1.099 dolardan başlıyor ve 76.349 dolara kadar çıkabiliyor.

Başlangıç seviyesindeki bilgisayar 32 GB’a kadar bellek ve 24 TB’a kadar depolamayı desteklerken orta segmentli cihaz 128 GB’a kadar belleği ve 46 TB’a kadar depolamayı destekliyor. Bunun yanı sıra orta segmentli cihazın 4 adet GPU’yu da desteklediğini söylemekte fayda var.

En üst segmentli cihaz olan Thelio Massive ise 768 GB’a kadar ECC belleği ve 86 TB’a kadar depolamayı destekliyor. Orta segmentte olduğu gibi 4 adet GPU’yu bu cihazda da görmek mümkün.