Kore merkezli WELT tarafından geliştirilen akıllı kemer, CES 2020 İnovasyon Ödülü'nü almayı başardı. Smart Belt Pro olarak isimlendirilen bu akıllı kemer, kullanıcıların düşmesini önlemek için çeşitli bildirimler gönderiyor ve olası bir düşüşü önceden tahmin edebiliyor.

Teknoloji tutkunlarının gözü kulağı önümüzdeki günlerde ABD'nin Las Vegas şehrinde olacak. Çünkü 7 Ocak'ta, dünyanın büyük tüketici elektroniği fuarlarından bir tanesi olan "CES" etkinlikleri düzenlenecek. Fuarda, dünya çapından teknoloji üreticileri bir araya gelecekler ve tüketicilere ilerleyen dönemlerde neler sunacaklarını gösterecekler.

CES 2020 etkinliklerinde boy gösterecek olan teknoloji üreticilerinden bir tanesi de Güney Kore merkezli "WELT" olacak. WELT, sağlık sektörü üzerine dijital ürünler üreten bir şirket ve geçmiş yıllarda adını, ürettiği bir akıllı kemer ile duyurmayı başardı. WELT bu yıl ise akıllı kemerini biraz daha geliştirdi ve CES 2020'nin İnovasyon Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Karşınızda Smart Belt Pro

Smart Belt Pro; bel ölçümlerini yapabiliyor, oturma süresini hesaplayabiliyor, adım sayma işlemi gerçekleştirebiliyor, aşırı yeme uyarısında bulunabiliyor. Ancak Smart Belt Pro'nun sahip olduğu bir özellik, bu akıllı kemeri dünyada tek yapıyor. Söz konusu özellik, düşüş engelleme.

Düşme engelleme fonksiyonu, bugün bazı giyilebilir teknolojik ürünlerde mevcut. Bu fonksiyon, kullanıcıların yürüyüş analizlerini yapıyor ve bu bağlamda daha iyi bir yürüyüş için bazı tavsiyelerde bulunuyor. Böylelikle tüketiciler, aldıkları tavsiyeler aracılığıyla daha doğru bir şekilde yürüyorlar ve düşme oranları azalıyor.

Smart Belt Pro, vücudun neredeyse merkezinde kullanıldığı için daha iyi ve hassas ölçümler yapabiliyor. Böylelikle Smart Belt Pro tarafından verilen tavsiyeler, tüketiciler için daha doğru oluyor. WELT yetkililerine göre Smart Belt Pro, tüketiciler düşmeden önce bu durumu ön görebiliyor ve buna göre bildirimler gönderiyor. Smart Belt Pro'nun düşme engelleme fonksiyonunu benzersiz kılan şey de aslında düşmeden önce bunu tahmin edebilmesi.

WELT tarafından hazırlanan bu akıllı kemer, akıllı telefonlara bağlanarak doğrudan kullanılabiliyor. Kullanıcılar, bu akıllı kemere ait mobil uygulamayı kullanarak kemerin sahip olduğu verileri takip edebiliyorlar. Böylelikle kullanıcılar, Smart Belt Pro kullanırken tıpkı bir akıllı saat kullanıyorlarmış gibi hissediyorlar.

Smart Belt Pro, görünüş itibarıyla da şık bir yapıya sahip. Böylelikle tüketiciler, bu akıllı kemeri hem spor hem de klasik giyimlerine uydurabiliyorlar. Üstelik WELT, Smart Belt Pro'nun farklı renk ve toka seçeneklerini de sunuyor. Bu sayede tüketiciler, kendi zevklerine en uygun renk ve tokayı seçebiliyorlar.

WELT'in yeni akıllı kemeri Smart Belt Pro, 395 dolardan (yaklaşık 2.350 TL) başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Tüketiciler, seçtikleri deri ve toka stiline göre farklı ödemeler yapmak durumunda kalıyorlar. Ayrıca WELT'in Kurucu Ortağı Ken Roh, CES 2020 fuarını ziyaret edecek tüm tüketicileri kendi standlarına, bu akıllı kemeri deneyimlemek için de davet ediyor.