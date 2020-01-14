Dünyanın İlk Artırılmış Gerçeklik Tişörtü Tanıtıldı

İsveç merkezli bir şirket olan Carlings, şu ana kadar görülmemiş bir teknolojik yeniliğe imza attı. Şirketin 'The Last Statement' adıyla tüketiciye sunduğu artırılmış gerçeklik tişörtleri, sosyal medya uygulamalarıyla uyumlu çalışıyor ve bir tişörtle birçok tasarım kullanılabiliyor. Gelin bu yeni teknolojiyi birlikte inceleyelim.

Teknoloji tutkunlarının yanı sıra moda takipçilerinin de oldukça ilgilisi çekecek yeni bir artırılmış gerçeklik tişörtü tanıtıldı. ‘The Last Statement’ olarak adlandırılan tişörtün üreticisiyse İsveç merkezli Carlings.

Vitrue adlı bir ajans tarafından tasarlanan tişört, çıplak gözle bakıldığında desensiz ve beyaz bir tişörtmüş gibi görünüyor olabilir ancak bir akıllı telefon ile tekrar bakıldığında tişörtün üzerine konumlandırılan artırılmış gerçeklik ögelerini görmek mümkün.

The Last Statement tişörtleri için birçok tasarım geliştirildi:

Tişörtler; Instagram ve Facebook uygulamaları ile uyumlu çalışıyor ve kullanıcılar, tıpkı yüz filtreleri gibi artırılmış gerçeklik tişörtleri için hazırlanan tasarımlardan yararlanabiliyor. Tişörtlerin üzerine kusursuz oturan tasarımlar, kumaşın hareketlerine ve kıvrımlarına uyum sağlayarak fotoğraflarda oldukça doğal bir görüntü sunuyor.

2019 yılının aralık ayından 2020 yılının ocak ayına kadar geçen süre boyunca tişörtler için 20 tasarım geliştirildi. Carlings, ürününü dünyanın ilk artırılmış gerçeklik tişörtü olarak tanıtıyor.

Yalnızca bir tişörtle birçok farklı tasarım kullanılabilecek:

Carlings CEO’su Ronny Mikalsen, tişörtlerin artırılmış gerçeklik özellikleri sayesinde yalnızca bir ürünle birçok farklı tasarımın kullanılabileceğini ve bunun da uzun vadede oldukça kullanışlı olacağını savunuyor.

Tişörtlerden elde edilen gelir bağışlanacak:

Tişörtlerin tasarımları Spark AR tarafından yapıldı ve bunlara Facebook’un artırılmış gerçeklik platformundan ulaşmak mümkün. Hâlihazırda sunulan tasarımlar, çevreci mesajları içermesinin yanı sıra cinsiyet eşitliği gibi konulara da değiniyor. Tişörtün boyun kısmında yer alan logo da Facebook ve Instagram’ın, tasarımları tişört üzerinde orantılı olarak yerleştirebilmesi için bir referans noktası görevi görüyor.

Tişörtün satışları Carlings’in internet sitesinden yapılıyor. 10 sterlin (76 TL) olarak fiyatlandırılan tişörtlerin kargosunda kullanılan ambalaj da yeniden kullanılabilir malzemelerden yapılıyor. Tişörtlerden elde edilen gelirler ise devletten bağımsız bir kurum olan Wateraid’e bağışlanıyor. Artırılmış gerçeklik tişörtleri hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.