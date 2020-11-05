Japonya'da bir şirket, insanların elleri ile otomatlara temas etmesini engellemek için ayakla kullanılan bir otomat geliştirdi. Henüz test aşamasında olan otomatın yaygınlaşması muhtemel.

2020’nin bir numaralı gündem maddesi olan COVID-19 pandemisi, eskiden ‘normal’ kabul ettiğimiz pek çok alışkanlıktan vazgeçmeyi zorunlu kıldı. Bunlardan biri de dış dünya ile yakın fiziksel temas.

Normal şartlarda insanlar, başka kişiler ile ya da kullanımı halka açık cihazlar ile belli bir mesafeye kadar fiziksel temas etmekten geri durmazdı. Ancak pandemi, sosyal mesafe kavramını hayatımıza sokarak başkalarıyla hem de halka açık cihazlarla teması minimuma indirmeyi zorunlu kıldı.

DyDo adlı bir Japon şirket, hemen her yerde karşımıza çıkan otomat makinelerinin virüsün yayılması için uygun bir ortam oluşturabileceğini düşünerek dünyanın ilk “eller serbest” ayakla kullanılan otomatını geliştirdi.

Ayakla kullanılan otomatın teknik açıdan elle kullanılan standart otomatlardan bir farkı bulunmuyor. Fark, istediğiniz ürünü seçmek için parmağınızla dokunacağınız tuşlar yerine ayağınızla basacağınız pedalların bulunması.

DyDo, otomata pedal ekleyerek elle teması kesmiş olsa da işi daha da pratik hale getiren birkaç ek teknoloji de geliştirmiş durumda. Örneğin, bu özel üretim otomattan alışveriş yapmak isteyenler nakit para yerine telefonlarının NFC özelliğini kullanarak online ödeme de gerçekleştirebiliyorlar.

DyDo tarafından geliştirilen dünyanın ilk ayakla kullanılan otomatı henüz test aşamasında. Proje başarılı olursa, ayakla çalışan otomatların yaygınlaşması muhtemel. Bu arada ayakla kullanılan otomattan satın alınan ürünlerin özel bir tepside müşteriye sunulduğunu ve tepsinin makineye girdiğinde UV ışık ile sterilize edildiğini belirtelim.