Dünyanın İlk Blok Zincir Kamerası Satışa Çıktı

IoTEX ve Tenvis ortaklığının sonucu olarak geliştirilen, dünyanın ilk blok zincir temelli ev güvenlik kamerası UCAM duyuruldu. Bu kamera alıştığımız modellerden oldukça farklı özelliklere sahip.

Her yeni teknoloji var olan yöntemleri ya da teknolojileri rahatsız eder, yerlerini almaya çalışır. Teknolojik değişimlerin temelini oluşturan motivasyonlardan biri de budur. Blok zincir teknolojisi de yeni dönemin en çok değişim getirecek teknolojilerinden biri.

Daha önce bu teknolojiyi kullanan çeşitli sistemler ve ürünler görmüştük. Bu ürünlerin arasına şimdi de IoTEX ve Tenvis iş birliğinin bir ürünü olan yeni UCAM kamera dahil oluyor. UCAM, özünde yeni nesil bir güvenlik kamerası olacak ve blok zincir temelini kullanacak.

Normal bir kameradan fazlası

UCAM, fonksiyonel anlamda alışılageldik bir güvenlik kamerasından hiç de aşağı kalır yanı olmayan bir cihaz. Bu kamerayı öne çıkaracak bazı farklılıklar var. Bunların arasında Full HD 1080p video kayıt ve oynatma, 360 derece görüş, gece görüş, hareket tespit alarmı ve iki yönlü ses gibi premium özellikler de yer alıyor.

UCAM’in özel olmasını sağlayan şey ise cihazın kendi içinde bulunan güvenlik önlemleri. Uçtan uca şifreleme sayesinde veriler yalnızca sistemin iki ucundaki kullanıcılar tarafından görülebiliyor, başka kimse sisteme müdahale edemiyor. IoTEX blok zincir ve merkezilikten uzaklaştırma sistemleri sayesinde kimin içeriği görebileceği ve ne kadar süreyle görebileceği de belli oluyor.

Buna ek olarak, UCAM tarafından kaydedilen görüntüler kullanıcının oluyor. Bu görüntülere IoTEX veya Tenvis de dahil başka hiç kimse ulaşamıyor. Görüntüler yalnızca kameranın sahibine özel oluyor.

UCAM blok zincir kamerasının teknik özellikleri

UCAM’ın özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün:

Artırılmış Gizlilik ve Güvenlik

1080p HD Video kayıt

360 derece çekim açısı

Hareket dedektörü

Gece görüşü

Çift yönlü sis

Hayat boyu teknik destek

UCAM, blok zincir teknolojisini kullanmasıyla var olan sistemlerden daha gelişmiş bir güvenlik ağına sahip olacağını öne sürüyor. Gelecekte bu teknolojinin yeni kullanım alanlarını da görecek olsak da kamera bir ilk olacak. UCAM’in fiyatı da 44,95 dolar olarak açıklandı.