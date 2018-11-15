iPhone X her ne kadar dünyanın ilk çentikli akıllı telefonu olmasa da çentik akımının tüm akıllı telefon endüstrisine yayılmasına öncülük etti. Son bir yılda tanıtılan neredeyse bütün akıllı telefonlar çentikli tasarıma sahipti. Tuhaf olan nokta, tüketicilerin çentikli telefonlar konusunda üreticiler kadar pozitif bir tutum sergilememeleri.
Dünyanın ilk çentikli akıllı telefonunu üreten Sharp, şimdi de dünyanın ilk çift çentikli akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Sharp Aquos R2 Compact adlı cihaz, ekranın üst kısmında ön kamera için bir çentik bulunan cihazın ekranının altında ise fiziksel parmak izi tarayıcı için bir çentik bulunuyor.
Sharp Aquos R2 Compact Özellikler
- Qualcomm Snapdragon 845 işlemci
- 5,2 inç Full HD + (2280 x 1080 piksel) LCD
- 4GB RAM, 64GB depolama
- 23MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera
- 8MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera
- Android 9 Pie işletim sistemi
- 2500mAh batarya
Dünyanın ilk çift çentikli akıllı telefonu olan Sharp Aquos R2 Compact, Ocak 2019’de resmi olarak satışa çıkacak. Şirket, cihazın fiyatlandırması ile ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı.