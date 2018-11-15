Çentikli telefon tasarımının öncülerinden Sharp, şimdi de dünyanın ilk çift çentikli telefonunu tanıttı. Cihazın hem ön kamerası hem de parmak izi tarayıcısı bir çentiğin içine sıkıştırılmış durumda.

iPhone X her ne kadar dünyanın ilk çentikli akıllı telefonu olmasa da çentik akımının tüm akıllı telefon endüstrisine yayılmasına öncülük etti. Son bir yılda tanıtılan neredeyse bütün akıllı telefonlar çentikli tasarıma sahipti. Tuhaf olan nokta, tüketicilerin çentikli telefonlar konusunda üreticiler kadar pozitif bir tutum sergilememeleri.

Dünyanın ilk çentikli akıllı telefonunu üreten Sharp, şimdi de dünyanın ilk çift çentikli akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Sharp Aquos R2 Compact adlı cihaz, ekranın üst kısmında ön kamera için bir çentik bulunan cihazın ekranının altında ise fiziksel parmak izi tarayıcı için bir çentik bulunuyor.

Sharp Aquos R2 Compact Özellikler

Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

5,2 inç Full HD + (2280 x 1080 piksel) LCD

4GB RAM, 64GB depolama

23MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera

8MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

2500mAh batarya

Dünyanın ilk çift çentikli akıllı telefonu olan Sharp Aquos R2 Compact, Ocak 2019’de resmi olarak satışa çıkacak. Şirket, cihazın fiyatlandırması ile ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı.