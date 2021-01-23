Dünyanın İlk Çift Omuz - Kol Nakli Başarılı Geçti

13 Ocak tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde gerçekleştirilen, dünyanın ilk çift ve kol nakli operasyonu başarılı geçti. 48 yaşındaki hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Elektrik tesisatçısı olan Felix Gretarsson, bundan 23 sene önce, 12 Ocak 1988'de bir iş kazası geçirdi. 11.000 voltluk bir yüksek elektrik akımına kapılan ve buz zemine fırlayan Gretarsson, bu talihsiz kaza sonrası iki kolunu da kaybetti, karaciğer nakli de dahil olmak üzere pek çok operasyon geçirdi ve aylarca komada kaldı.

Uzun zamandır uygun bağışçı arayışında olan Gretarsson'ın bu uzun tedavi sürecine 50'den fazla sağlık çalışanı dahil oldu ve operasyona verici ve alıcı arasındaki geçiş süresini en aza indirmek için dört cerrahi ekip dahil edildi.

Kolların işlevselliği konusu hala belirsiz:

Bu zorlu operasyon sonrası Gretarsson'un sağlık durumu iyi ve geçen 10 günlük süre zarfında ciddi bi komplikasyon gelişmedi. Ancak operasyon sonrası Gretarsson'un kollarını işlevsel olarak kullanıp kullanamayacağı hala net değil.

Operasyonu yöneten cerrah olan Aram Gazariah Gretarsson ile ilgili 'Dirseğini aktif olarak bükme yeteneğini yeniden kazanırsa bu hayat değiştiren bir gelişme olur.' şeklinde konuştu. Operasyonda yetkili cerrahlardan bir diğeri olan Lionel Badet ise 'Bu seviyede bir ampütasyon söz konusu olduğunda, hiçbir noktada söz veremeyiz.' ifadelerini kullandı.

En büyük hayaliydi, gerçek oldu:

Tüm bu ihtimallere ve kolların işlevselliği konusundaki belirsizliğe rağmen, Gretarsson'un eşi Sylwia, bu operasyonun eşinin en büyük hayali olduğunu belirtti. 23 yıl boyunca devam eden tedaviler ve bekleyişler sonrası, Gretarsson'un en büyük hayali gerçek oldu.