Dokunma Hisli 'Hap2Phone', CES 2020'de Duyurulacak

Fransalı bir teknoloji üreticisi olan Hap2U, CES 2020 etkinliklerinde yeni bir akıllı telefon duyuracağını açıkladı. Hap2Phone olarak isimlendirilen bu akıllı telefonun ekranı, dışarıya doğru çıkabilen bir yapıya sahip olacak.

Hap2U isimli teknoloji üreticisi, 7-10 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek olan CES 2020 etkinliklerinde etkileyici bir akıllı telefonla tüketicilerin karşısına çıkacağını duyurdu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda "Hap2Phone" olarak isimlendirilen bu telefonun dokunmatik ekranının benzersiz olduğu ifade edildi. Şirket CEO'su Cedrick Chappaz, yeni telefonlarının özellikle de sektörel şirketler tarafından yoğun ilgi göreceğine inandıklarını açıkladı.

Hap2Phone, dokunmatik ekranının ara katmanında piezoelektrikten faydalanan bir yapıya sahip olacak. Bu yapı, ekranın sadece 2 mikron kalıklıkta dışarı doğru çıkmasını sağlayacak. Böylelikle tüketiciler, Hap2Phone'un ekranında yer alacak dokunmatik tuşlara dokunarak hissetme fırsatı yakalayacaklar. Üstelik bu katman, telefona hiçbir ek ağırlık oluşturmayacak. Hap2U'nun özel katmanı, 1 gramdan bile daha hafif bir yapıya sahip.

Hap2U'nun bu teknolojisi, sadece akıllı telefonlarda kullanılabilecek bir yapıya sahip değil. Şirketin dokunma hissi yaratan katmanı, tüm dokunmatik ekran tiplerinde kullanılabiliyor. Teknoloji üreticileri ilerleyen dönemlerde, bu teknolojiyi kendi ürünlerine dahil etmeyi düşünebilirler. İlerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek akıllı telefon ve tablet gibi dokunmatik ekranlarının bu teknolojiye sahip olabileceğini söyleyebiliriz.

Aslına bakacak olursak Hap2U, 2015 yılında kurulduğundan beri bu teknoloji üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Hatta Almanya merkezli Daimler AG (Mercedes), otomobillerinde bu teknolojiyi kullanabilmek için şirkete 4 milyon euroluk yatırım yaptı. 2018 yılında yapılan yatırım, Daimler AG'nin ilerleyen dönemlerde piyasaya süreceği araçlara Hap2U'nun söz konusu teknolojisini kazandıracak.

Fransalı teknoloji üreticisi Hap2U hem CES 2020'de duyuracağı akıllı telefonuyla hem de dokunma hissi yaratacak ekran teknolojisiyle önümüzdeki günlerde adından sıklıkla söz ettirecekmiş gibi görünüyor. Bakalım Hap2U'nun bu girişimleri ve Daimler AG'nin şirkete yaptığı ciddi yatırım, dokunmatik ekranlı ürünlerin geleceğini ne denli etkileyecek.