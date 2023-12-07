Türk yat tasarımcısı Baran Akalın, dünyanın ilk elektrikli mega yatının tasarımına imza attı. Elektrikli mega yat tamamlandığında 67 metre boyunda olacak.

Pek çok aracın yavaş yavaş elektrikli versiyonlarını görüyoruz. Son olarak mega yatlar da elektrikli hâle gelecek. Dünyanın ilk elektrikli mega yatı da bir Türk tasarımcının, Baran Akalın'ın elinden çıkacak. Akalın daha önce İtalya'da yapılan yat tasarım yarışmalarında 2019-2021 yılları arasında üst üste 3 yıl ödül kazanmış, 2022 yılında da ABD'de bir tasarım yarışmasında ödüle lâyık görülmüştü.

Akalın, 2021 yılında Fransa, Hollanda ve Güney Afrikalı firmaların İtalya'da oluşturduğu konsorsiyumdan bir tasarım siparişi almıştı. Bu siparişle birlikte başarılı tasarımcı, dünyanın ilk elektrikli mega yatını tasarlayan kişi olma yolunda önemli bir adım atmıştı. Akalın'ın yaptığı tasarımlar onay almayı başardı.

Akalın'ın yaptığı 6 tasarım da beğenildi.

67 metre uzunluğunda, 2 bin 380 ton ağırlıkta olacak mega yatın içinde 30 yıl kullanım süresi bulunan 90 ton pil ve suyla çalışan hidrojen jeneratörleri bulunacak. 4 kişilik bir ekiple çalışan Akın, yaklaşık 1,5 yılda tasarımı tamamladı. Konsepti tamamlanan 2 tasarım İtalyan firmasına teslim edildi.

Yatlar, İtalya'nın Sardinya Adası'nda 18 hektara yakın bir arazi üzerinde oluşturulacak olan tersanede inşa edilecek. Akalın, 14 misafir ve 20 personel kapasiteli yatın tasarımında sadeliği ve gücü ön plana çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Akalın'ın tasarımında 170 metrekarelik bir otopark alanı, spor salonu, sauna, havuz, salon, mutfak, dinlenme, çalışma ve toplantı odaları bulunan 5 katlı bir yat tasarladı. Bu tasarımın revize taleplerine göre değişebileceğini de söyledi.

Tekne, 2-3 yıl karaya uğramadan yolculuk edebilecek

Yatta kullanılacak olan hidrojen jeneratöründen bahseden Akalın, "Hidrojen jeneratörler 1950'lerden beri denizaltılarda bulunan bir teknoloji. Günümüzde yeni yeni piyasaya çıkıyor. Büyük jeneratörler bunlar, 8 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğinde olan, suyla çalışan jeneratörler. Teknede tuzlu suyu arıtıp saf su elde ederek bu jeneratörlerde enerji açığa çıkarılabiliyor. Bu enerjiyle de piller şarj edilebiliyor. Bu sayede standart mega yatlar 3-4 ay suda kalıyorken bu tekne 2-3 sene aralığında karaya uğramadan suda kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

Akalın, "yakıtsız tekne" olarak tanımladığı tasarımın ilk ve özgün olduğunu söylerken, "Bu boyda dünyada elektrikli bir tekne yok. Mega klasmanında elektrikli bir tekne. Üretildiğinde dünyadaki ilk elektrikli mega yatlar olacak. Sadece elektrikli olmasından öte yakıtsız olması en büyük özelliği. Yani pilleri şarj edecek jeneratörlerin su ile çalışması, tekne içerisinde tamamen yakıtsız bir sistem olması anlamına geliyor." dedi.

Aynı yatın 74 metre olanı için de sipariş aldıklarını söyleyen Akalın, ilk amacın sistemin çalıştığını ispatlamak olduğunu söylüyor. Bu mega yat sadece Akdeniz'de yolculuk yapmayacak, gerektiğinde buzulları da kıra kıra ilerleyebilecek. Tasarımcı, üzerinde çalıştığı tasarımlarla 2024 yılındaki yarışmalarda da ödül beklediğini ifade etti. Akalın, ikinci müşterilerinin Elon Musk olabileceğini de sözlerine ekledi.