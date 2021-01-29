İskoçya, Hidrojen Yakıtlı İki Katlı Otobüslerini Tanıttı

Avrupa'nın Petrol Başkenti olarak adlandırılan İskoçya'nın Aberdeen şehri, toplu taşıma aracı olarak kullanılacak dünyanın ilk iki katlı hidrojen yakıtlı otobüslerini tanıttı.

İskoçya’nın Aberdeen şehri, dünyanın ilk hidrojen yakıtlı iki katlı otobüslerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Wrightbus adlı otobüs üreticisi tarafından tasarlanan yeni otobüsler, 15 dakikada 25 kilogram hidrojen depolayarak 450 kilometre sürüş menziline sahip olacak.

Günlük menzil uzunluğuna dair ihtiyacın artması durumunda otobüslerin ek hidrojen tanklarıyla desteklenebileceğini belirten yetkililer, yeni iki katlı otobüslerden 15 tane olacağını ve her birinin 60 kişilik oturma kapasitesi ile hizmet vereceğini dile getirdi.

Yeni iki katlı otobüsler, çevreye sadece su buharı salacak

Güvenilir ve temiz bir enerji kaynağı olarak görülen hidrojen yakıtına sahip bu otobüsler, sadece su buharı salarak çevrede benzin ve gürültü kirliliğinin azalmasına olanak sağlayacak. Yeni otobüsler, Wrightbus tarafından üretilecek ve işletmesini İskoçya’nın ünlü şehir otobüsü işletmelelerinden First Bus üstlenecek.

Kuzey Denizi Petrol Endüstrisi’nde Avrupa’nın Petrol Başkenti olarak adlandırılan Aberdeen, bu kimliğinden sıyrılmak ve daha çevre dostu bir şehir haline gelebilmek için 2015 yılında kolları sıvamış, şehrin ilk hidrojen yakıt istasyonu tesisini kullanıma sunmuştu.

Aberdeen Şehir Konseyi, Avrupa Birliği Yakıt Pilleri ve Hidrojen Ortak Girişimi ve İskoç Hükümeti tarafından yaklaşık 8,3 milyon sterlin yatırımla finanse edilen bu proje, Aberdeen’in kimliğini yenileyip Avrupa’nın Enerji Başkenti olarak anılmasını sağlayacak.