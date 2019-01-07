Volo Beauty adlı girişimin en yeni ürünü olan Volo Go, kablosuz bir şekilde kızılötesi teknolojisi ile saçlarınızı hızlı bir şekilde kurutabilmenizi sağlıyor.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin günümüzde hala kablolardan bağımızı tam olarak koparabilmiş değiliz. Bu nedenle en modern cihazlarımızla dahi priz kovalamaya devam ediyoruz. Volo Beauty adlı bir girişim tarafından geliştirilen Volo Go adlı saç kurutma makinesi, en azından saçınızı kurutmak için priz arama derdine son veriyor.

Kızılötesi ısı yayma teknolojisi sayesinde standart bir saç kurutma makinesine göre çok daha hızlı bir şekilde saçları içten dışa kadar kurutabilen Volo Go, bataryası sayesinde kablolarla uğraşma derdini de ortadan kaldırıyor. Modern bir tasarıma sahip olan Volo Go’nun kullanımı ise standart bir saç kurutma makinesinden farklı değil.

Ne yazık ki Volo Go hakkında yalnızca iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Şirketin açıklamasına göre batarya, tek şarjla sadece 14 dakikalık kullanım sunuyor. Dolayısı ile gür, uzun saçlara sahipseniz sizin için yeterli bir ürün olmayabilir. Ayrıca ürün henüz seri üretime girmiş değil, yalnızca Kickstarter’da geliştirme ve üretim için fon topluyor.